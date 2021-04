JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Maret 2021 mencapai USD16,79 miliar. Kinerja impor secara month to month (mom) Maret 2021 mengalami kenaikan 26,55% dibandingkan Februari 2021. Sementara secara year on year (yoy) impor Indonesia naik sebesar 25,73%.

"Pertumbuhan impor double digit karena ada kenaikan impor migas " kata Kepala BPS Suhariyanto dalam video virtual, Kamis (15/4/2021)

Dia menyebutkan kenaikan impor didorong oleh pertumbuhan non migas dan migas. Rinciannya, sektor migas sebesar USD2,28 miliar, lalu non migas mencapai USD14,51 miliar. Sedangkan secara tahunan kenaikan impor Indonesia untuk migas naik 41,87% lalu non migas 23,52%

"Perkembangan impor memang meningkat karena mulait terlihat geliat manufaktur yang meningkat," jelasnya.

Dia menambahkan, pertumbuhan impor bulan Maret ini sangat tinggi. Lantaran disumbang impor barang konsumsi bahan baku dan barang modal. "Karena permintaan impor barang konsumsi bahan baku dan barang modal juga sangat tinggi," tandasnya.