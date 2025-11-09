Intip Sumber Pertumbuhan Ekonomi di Jawa, Kalimantan, hingga Papua

Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III-2025 berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,04%. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pulau Jawa masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal III-2025. Meski demikian, provinsi-provinsi di luar Jawa kini juga mencatat pertumbuhan yang pesat.

Seperti Sulawesi, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III-2025 berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,04%, dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 5,84%.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi berasal dari industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Berdasarkan data BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa terhadap PDB triwulan III-2025 sebesar 56,68%, sedangkan Sumatera berkontribusi 22,42%. Pertumbuhan ekonomi di Jawa tercatat 5,17%. Secara keseluruhan, ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut sumber pertumbuhan ekonomi menurut wilayah secara detail:

Sumatera: Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Provinsi dengan kontribusi terbesar di wilayah Sumatera adalah Sumatera Utara dengan andil 1,06%.

Jawa: Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pengolahan, perdagangan, dan informasi serta komunikasi. DKI Jakarta memberikan kontribusi terbesar sebesar 1,38%.

Bali dan Nusa Tenggara: Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pengolahan, akomodasi dan makanan-minuman, serta perdagangan. Bali menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar, 2,77%.