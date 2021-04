JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Maret 2021 mencapai USD18,35 miliar. Kinerja ekspor secara month to month (mom) Maret 2021 mengalami kenaikan 20,31% dibandingkan Februari 2021. Sedangkan, secara tahunan meningkat sebesar 30,7%.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, neraca ekspor yang tinggi membuktikan ekonomi Indonesia mulai pulih.

"Kinerja ekspor kita Maret sangat impresif dan menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia yang sehat di mana tumbuh 30,7% secara year on year ini adalah pertumbuhan sangat tinggi dibandingkan dua tahun terkahir dibandingkan tahun lalu yang mana ekonomi dunia merosot," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (20/4/2021)

Kenaikan ekspor ini pulihnya dan bangkitnya ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia yang sudah membaik. Adapaun Kenaikan kinerja ekspor juga disertai dengan peningkatan impor.

"Nilai ekspor kita dominasi oleh ekspor non migas ini snagat bagus daya kompetisi popduk non migas kita mencapai USD 17,448 ini menunjukkan kondisi perekonomian kita mampu terus meningkatkan produk-produk non migas yang menembus pasar dunia. Tentu pencapaian itu hasil dari ekosistem nasional," katanya.

Dia menambahkan perananan asosiasi pengusaha Ekspor memiliki peranan penting. Pengusaha ekspor dapat teringretasi, serta membuat para pengusaha bisa mendukung bisa siap ekspor. "Jadi ready ekspor. Pranan asosiasi di lingkungan industei juga penting dalam meningkatkan daya saing dalam menebus pasar global. Pengusaha kecil hulu dan hilir bisa membentuk mata rantai penunjang ekspor yang tangguh," tandasnya.