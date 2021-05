NEW YORK - Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat. Indeks utama Wall Street, Dow Jones mencapai rekor tertinggi karena pertumbuhan saham menguat usai aksi jual tajam di sesi sebelumnya.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 155,88 poin, atau 0,46% menjadi 34.288,91. Perusahaan terkait teknologi seperti Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Facebook Inc (FB.O) dan Alphabet Inc (GOOGL.O) naik sekira 0,1% dan 1,7%.

"Dengan indeks saham lmendekati rekor tertinggi dan datang dari rally besar-besaran dalam satu tahun terakhir, ada reaksi berlawanan dengan laporan pendapatan positif untuk menjual berita," Kepala Strategi Pasar National Securities, Art Hogan, dilansir dari Reuters, Kamis (6/5/2021).

S&P 500 (.SPX) naik 22,33 poin atau 0,54% menjadi 4.186,99 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 85,27 poin atau 0,63% menjadi 13.718,77.

Enam dari 11 sektor utama S&P 500 naik pada perdagangan sore hari, dengan sektor sensitif seperti komoditas termasuk energi (.SPNY) dan material (.SPLRCM) naik masing-masing 3,5% dan 1,3%.

Data ekonomi dan pendapatan yang kuat mendorong indeks S&P 500 (.SPX) dan Nasdaq (.IXIC) ke rekor tertinggi minggu lalu, tetapi pasar goyah di tengah kekhawatiran tentang kenaikan inflasi dan potensi suku bunga AS yang lebih tinggi.

"Begitu pasar mencapai titik tertinggi yang kita lihat baru-baru ini, satu hal yang dikhawatirkan investor adalah meningkatnya inflasi dan apa artinya bagi profitabilitas perusahaan," kata Ahli Strategi Pasar Senior TD Ameritrade, Shawn Cruz.

Wall Street juga menguat berkat survei yang menunjukkan pekerjaan swasta naik pada April. Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan gaji swasta AS meningkat pada April karena perusahaan bergegas untuk meningkatkan produksi di tengah lonjakan permintaan, didukung juga bantuan pemerintah dan peningkatan vaksinasi terhadap Covid-19. Sementara itu, pergerakan saham Boeing Co (BA.N) turun 1,6% setelah pejabat keselamatan udara AS meminta analisis dan dokumentasi baru yang menunjukkan 737 MAX subsistem tidak akan terpengaruh oleh masalah pentanahan listrik. T-Mobile US Inc (TMUS.O) melonjak 4,7% karena menaikkan perkiraan penambahan bersih pelanggan pascabayar setahun penuh. Uber Technologies Inc (UBER.N) akan melaporkan pendapatan setelah pasar tutup pada hari Rabu.