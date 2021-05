JAKARTA-- MNC Group merekrut Nova Novriansyah, sebagai Digital Integration Lead for MNC Financial Services atau PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

"Nova Novriansyah menjadi Digital Integration Lead for MNC Financial Services," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Senin (24/5/2021).

Baca Juga: MNC Peduli x HAFECS Kupas Pengembangan 21st Century Skill dalam Pendidikan Pukul 13.00 Ini

Berpengalaman selama 15 tahun memimpin bidang IT di berbagai perusahaan ternama, Nova diharapkan bisa membawa unit-unit MNC Financial Services menjadi yang terbesar, lebih digital, tercanggih dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Perekrutan pria bergelar Master of Management dan Master of Information Technology dari Universitas Indonesia tersebut adalah bagian dari roadmap besar transformasi digital MNC Group.

Sebelum bergabung dengan BCAP, Nova merupakan mantan Vice President dan General Manager IT iLotte & iStyle.

Baca Juga: Dubes Jepang & Presdir Sumitomo Indonesia Kunjungi MNC Center, Jajaki Investasi?

Nova tercatat pernah menjadi Head-GM of IT Application Indosat Ooredoo Indonesia, Chief Technology Offficer E2Pay, Senior Product Manager Mataharimall.com, Head of Marketing Strategy and Digital Media TelkomSigma Indonesia.

Dia memiliki pengalaman dan keahlian di bidang e-commerce dan Fintech, termasuk di antaranya E-money, Payment Gateway dan Biller Gateway.

(dni)