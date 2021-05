JAKARTA – Busana bukan lagi sekedar kebutuhan primer. Pilihan busana menjadi cara untuk mengekspresikan gaya dan selera. Setiap momen memerlukan pilihan busana yang berbeda dan sesuai.

Tetapi kondisi saat ini mengharuskan banyak orang untuk lebih jeli dan kreatif dalam berbelanja kebutuhan fashion mereka. Bagaimana memenuhi kebutuhan untuk tampil gaya tetapi tetap dapat berhemat.

The F Thing, platform e-commerce milik MNC Group selama ini paling memahami situasi dan kondisi itu dan berusaha memenuhi harapan dari para pecinta mode. Promo “Thank God it’s Payday” adalah salah satu wujud dari kepedulian The F Thing kepada para pelanggannya.

Sebagai salah satu platform e-commerce yang memasok banyak barang stylish untuk para pecinta mode, kali ini The F Thing mengadakan promo gajian lagi! Potongan harga hingga 90%, skin care mulai dari Rp55.000, juga ada tas untuk para pria dengan potongan harga 86%.

Khusus untuk para fashion enthusiasts, Anda bisa check berbagai produk fashion dan kecantikan yang mungkin jadi resolusi yang wajib diwujudkan hanya di website The F Thing di promo “Thank God it’s Payday”.

Banyak juga brand lokal yang terlibat: ada Cetaphil, sepatu cantic Cocoes dengan diskon setengah harga, baju-baju modis dari Cottonology dan Indigocluster, Limey Lifeh dengan potongan harga hampir 80%, brand lokal favorit Rave Habbit, produk lokal andalan Martin Versa, dan juga produk kecantikan favorit The Bath Box.

“Promo ini juga diadakan guna mendukung inisiatif pemerintah untuk terlibat dalam gerakan nasional UMKM. Tidak usah khawatir untuk Anda yang mencari produk selain fashion, karena The F Thing juga menyediakan produk skin care. Promo Thank God It’s Payday ini juga bekerjasama dengan BNI, Mandiri, dan Indodana untuk menyediakan cicilan 0%.” Vicky Irawan, selaku Deputy of COO The F Thing, menambahkan.

Di promo ‘Thank God it’s Payday’ ini, kamu tidak hanya dapat menghemat dengan potongan harga sampai dengan 90%, tapi Anda juga tidak perlu khawatir untuk membayar ongkir pengiriman tanpa minimal pembelian. Buruan serbu berbagai macam pilihan aksesoris, pakaian sampai perawatan kecantikan di The F Thing lewat promo ini sampai dengan 8 Juni nanti!