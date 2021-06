JAKARTA - Raffi Ahmad menyatakan kekagumannya dengan kecanggihan ekosistem digital MNC Group. Artis serba bisa ini bahkan memberi kode keras MNC bakal to the moon, melesat dengan terobosan yang dilakukan tersebut.

"Cooking something 🙏 Terima kasih atas undangannya untuk melihat Big Future ⭐️ To The Moon 🚀🚀🚀🚀🚀," tulis Raffi Ahmad di akun instagram-nya @raffinagita1717, Kamis (3/6/2021).

Tulisan itu menyertai foto-foto dan video kunjungannya bersama tim ke MNC Center, Jakarta. Kedatangan mereka disambut langsung Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang tampak mengenakan kaos hitam bertuliskan MotionBanking.

Baca Juga: User Base MNC Group Ratusan Juta, Hary Tanoesoedibjo: MotionBanking Bakal Cepat Tumbuh Pesat!

"Tur ekosistem digital MNC Group bersama Raffi Ahmad dan tim di MNC Center," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Raffi dan tim diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas canggih di MNC. Juga dijelaskan perkembangan berbagai lini usaha, baik di bidang finansial yang dipimpin PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), properti (PT MNC Land Tbk/ KPIG) dan media (PT Media Nusantara Citra Tbk/ MNCN).

Diketahui MNC Group saat ini sedang mengembangkan ekosistem digital terintegrasi di semua lini usahanya.

Di bidang jasa keuangan, seluruh kegiatan financial service di MNC Group akan dibuat digital. Saling terintegrasi dalam sebuah ekosistem digital dengan nama Motion.

"Kami membentuk satu ekosistem yang menunjang satu sama lain. Di samping mencari mitra-mitra yang bisa bekerja sama, saling mengisi, saling melengkapi," ujar Hary.

Baca Juga: Raksasa Baru Ekonomi Digital Lahir, YouTuber Ken & Grat: MotionBanking Keren, Ayo Download!

Terbaru, dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah OJK menerbitkan izin digital onboarding, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP atau MNC Kapital), meluncurkan aplikasi layanan perbankan digital MotionBanking.

MotionBanking menargetkan akuisisi 30 juta pengguna baru dalam 5 tahun ke depan.

Ke depan, akan ada Motion Hario untuk asuransi online, Motion Trade untuk online stock trading, Motion Funds untuk reksadana, dan lainnya.

Di bidang properti, PT MNC Land Tbk (KPIG) tengah mengembangkan mega proyek berskala internasional.

MNC Lido City telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai KEK Pariwisata.

Kehadiran theme park seperti Disneyland, studio produksi film Movieland seperti Hollywood, Lido Music & Arts Festival seperti Coachella di AS, World Garden seperti Miracle Garden di Dubai, sirkuit MotoGP, data center, digital hub seperti Silicon Valley di AS, lapangan golf, resort, hotel, convention center, retail and dining, dan berbagai fasilitas berkelas dunia yang sedang dikembangkan KEK MNC Lido City diprediksi akan meningkatkan kunjungan wisatawan sebanyak 63,4 juta orang hingga tahun 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun. KEK MNC Lido City diproyeksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat menarik investasi hingga USD2,4 miliar atu setara Rp33,5 triliun. Inflow devisa dari wisatawan mancanegara serta penghematan outflow devisa dari wisatawan nusantara diprediksi akan mencapai US$4,1 miliar selama 20 tahun. Di bidang media, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) bisa disebut sebagai "Shopping Center" bagi pengiklan, karena memiliki kekuatan basis user yang sangat besar, bahkan tembus hingga di atas 200 juta userbase di segala lini. Seperti diketahui, MNCN telah menyiapkan roadmap dan strategi menggenjot kinerja perseroan. Kekuatan infrastruktur produksi yang dimiliki diyakini mendorong perseroan jauh mengungguli kompetitornya. Selanjutnya, MNCN memiliki tiga bisnis utama dalam peningkatan pendapatan, yaitu 4 stasiun televisi nasional (free-to-air /FTA), produksi konten dan bisnis digital melalui aplikasi RCTI+, media sosial dan portal. Di bawah kepemimpinan Hary Tanoesoedibjo, selama ini audience share dan rating media-media MNCN moncer, melesat berkali lipat. Rekor-rekor tertinggi diciptakan, bahkan pangsa pemirsa (audience share) prime time menembus 57,6%. Raihan tersebut membuktikan media-media MNC Group paling efektif bagi pengiklan, karena memiliki kekuatan basis pemirsa yang sangat besar.