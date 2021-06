JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan sepeda sebagai alat transportasi masyarakat sehari-hari. Termasuk alat transportasi untuk menuju simpul-simpul transportasi umum.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, gaya hidup masyarakat menggunakan sepeda bersambung dengan penggunaan angkutan umum massal diharapkan bisa lebih masif dilakukan. Oleh karena itu, Menhub mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan sepeda sebagai kegiatan keseharian masyarakat.

“Kami harapkan sepeda dapat digunakan lebih masif lagi sebagai first miles dan last miles menuju simpul-simpul transportasi publik,” ujarnya dalam acara peringatan Hari Sepeda Sedunia sekaligus kick off Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2021, Jumat (4/6/2021).

Menurut Menhub, dengan bersepeda selain juga bisa menjadi salah satu alat transportasi yang sehat juga bisa membantu mengurangi dampak polusi pada lingkungan. Selain itu, kampanye yang dilakukan Kemenhub sejalan dengan apa yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Asal tahu saja, pada sidang Majelis Umum yang ke-72 tahun 2018 di Amerika Serikat telah menetapkan pada tanggal 3 Juni sebagai Hari Sepeda Dunia. Penetapan ini bertujuan untuk menggaungkan gaya hidup sehat, memberikan dampak positif bagi lingkungan, dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi dengan berbagai manfaat

“Bersepeda harus menjadi suatu kegiatan keseharian kita, karena dengan bersepeda kita bisa semakin sehat dan sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam rangka hari sepeda ini, Menhub bersama komunitas Bike To Work mencontohkan penggunaan sepeda sebagai first mile dan last mile dengan bersepeda menuju Halte MRT Senayan. Setelah itu, Menhub menaiki MRT menuju Halte MRT Bundaran HI, dan selanjutnya kembali menggunakan sepeda menuju kantor Kemenhub. Kementerian Perhubungan juga membuka rangkaian kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2021, dengan mengkampanyekan slogan #JagaLaju30. Kegiatan ini merupakan sebuah gerakan yang diserukan oleh PBB (UN Global Road Safety) untuk menjaga kecepatan kendaraan di area perkotaan dan pemukiman maksimal 30 km per jam untuk menciptakan kota yang aman, selamat, sehat, hijau dan layak huni.