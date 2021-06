JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah beradap pada level di kisaran Rp14.200 per USD.

Melansir Bloomberg, Jumat (11/6/2021), Rupiah dibuka menguat 13,5 poin atau 0,09% ke level Rp14.234 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pada hari ini diperkirakan Rp14.222 sampai Rp14.235 per USD.

Sementara itu, di Yahoo Finance, Rupiah bergerak pada level Rp14.238 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.238-Rp14.238 per USD.

Menurut Pengamat Pasar Kkeuangan Ariston Tjendra, pasar tidak mengkhawatirkan perubahan kebijakan moneter AS ke arah yang lebih ketat meskipun data inflasi AS semalam menunjukkan kenaikan 5% year on year.

"Para analis mengatakan meski inflasi mengala mau kenaikan, tapi sifatnya hanya sementara sehingga bank sentral kemungkinan belum akan mengubah kebijakannya dalam waktu dekat," kata Ariston.

Selain itu, dari dalam negri, penjualan ritel bulan April mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan selaras dengan survei tingkat keyakinan konsumen sebelumnya. Ini juga bisa memberikan dampak positif ke rupiah. "Rupiah berpotensi menguat ke kisaran Rp14.200, dengan potensi resisten di kisaran Rp14.280," tandasnya.