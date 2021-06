JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham berada pada level 5.978-6.031.

Menurut Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi, secara teknikal IHSG membentuk pola candlestick bullish counter attack dengan whipsaw moving average 20 dan 50 hari. Indikator stochastic bergerak terkonsolidasi dengan MACD yang bergerak bearish.

"Sehingga IHSG berpotensi mencoba menguat dan kembali di level psikologisnya pada perdagangan selanjutnya dengan support resistance 5.978-6.031," ujar Lanjar, dalam risetnya, Selasa (22/6/2021).

Adapun, saham-saham yang dapat dicemati secara teknikal diantaranya; ASII, BBNI, BBTN, CTRA, ICBP, JPFA, MAIN, MEDC, SMRA, UNVR, WIKA.

Sebelumnya, IHSG ditutup turun tipis 10,87 poin atau 0,18% ke level 5.996,25 setelah sempat dibuka gap down hingga 2% diawal sesi perdagangan Senin (21/6/2021).

Beberapa faktor yang menyebabkan IHSG tersungkur diawal sesi, aksi capital outflow investor asing menyikapi langkah The Fed dalam prospek pengetatan kebijakan, respon investor dalam rencana Bank Indonesia dalam pembobotan indeks dan kasus Covid-19 di Indonesia yang meningkat tajam.

Saham-saham di sektor konsumer dan kesehatan menjadi leader penguatan. UNVR naik 4,1% sedangkan KLBF naik 8.8%. Investor asing melakukan aksi jual pada bursa reguler sebesar Rp159,06 miliar.

Sementara itu, mayoritas indeks saham Asia ditutup melemah. Indeks Nikkei (-3.29%), TOPIX (-2.42%), HangSeng (-1.08%) dan CSI300 (-0.24%) turun mengiringi pelemahan indeks berjangka AS akibat rencana pengurangan pembelian aset oleh the Fed ditengah pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat.

Bursa Eropa dibuka bervariasi naik mengiringi ekuitas berjangka AS yang berbalik menguat karena investor menemukan kepercayaannya menyusul volatilitas yang didorong oleh sikap hawkish yang mengejutkan dari the Federal Reserve. Spekulasi bahwa pengetatan kebijakan Fed yang lebih cepat dari perkiraan akan menenggelamkan perdagangan reflasi telah memicu kehati-hatian di seluruh pasar. Selanjutnya investor akan menanti pidato preside ECB dan Ketua The Fed yang akan bersaksi pada sidang Subkomite DPR tentang pinjaman darurat pandemi the Fed hingga program pembelian asetnya pada Selasa.