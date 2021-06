JAKARTA - Edukasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah untuk menabung telah menumbuhkan kebiasaan menabung dilakukan sejak anak-anak hingga dewasa.

Kesadaran menabung tidak hanya akan menguntungkan masyarakat untuk mempersiapkan masa depan dan turut menggerakkan perekonomian negara karena dapat menghimpun dana murah dari masyarakat oleh perbankan dan disalurkan menjadi pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk kredit yang produktif.

Usaha penghimpunan dana pihak ketiga melalui tabungan tersebut menjadi salah satu jasa perbankan yang disediakan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group.

MNC Bank memiliki beragam jenis produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, serta didukung dengan program yang menarik bagi masyarakat, seperti Tabungan Dahsyat.

"Saat ini banyak cara masyarakat menempatkan dananya, namun yang menjadi pilihan adalah tabungan yang aman serta dana yang dapat berkembang, dan jika dimungkinkan memberikan keuntungan lebih seperti hadiah. MNC Bank memahami hal tersebut. Oleh karenanya kami memperkenalkan Tabungan Dahsyat kepada masyarakat," kata Direktur MNC Bank Rita Montagna ketika dihubungi Jumat, 25 Juni 2021.

Sejak diluncurkan pertama kali di bulan November 2020, hingga saat ini number of account (NOA) Tabungan Dahsyat terus bertambah. Selain hadiah yang super dahsyat yang dapat dimenangkan oleh nasabah, keamanan terbaik juga dihadirkan, karena lalu lintas dana di rekening dapat dipantau langsung oleh nasabah melalui aplikasi MotionBanking.

Tabungan Dahyat MNC Bank memberikan hadiah undian berupa e-voucher Shopee dengan total nilai Rp400 juta per periodenya untuk 50 pemenang. Selain hadiah bulanan tersebut, ada hadiah tiga bulanan berupa 3 iPhone 12 Pro Max, serta kedahsyatan hadiah di akhir periode berupa 5 Honda PCX, 3 Toyota Veloz 1.5 AT dan hadiah utama di akhir periode berupa 1 Toyota Alphard 2.5G AT.

Cara ikut pengundian Tabungan Dahsyat sangat mudah. Nasabah cukup menjaga saldo rata-rata tabungan di MNC Bank minimum Rp10 juta untuk mendapatkan kode undian. Untuk setiap kelipatan Rp1 juta, nasabah berhak atas 1 kode undian. Selain itu ada bonus kode undian tambahan setiap kenaikan saldo rata-rata tabungan Rp5 juta dari bulan sebelumnya, berupa 10 kode undian tambahan dan berlaku kelipatan. Bagi nasabah baru yang membuka Tabungan Dahsyat dapat meraih hadiah langsung tanpa diundi berupa e-voucher Shopee Rp100 ribu dengan setoran awal Rp1 juta dan hadiah tambahan berupa T-Shirt Limited Edition “Ikatan Cinta” dengan setoran awal Rp2 juta, serta menyetujui syarat dan ketentuan Tabungan Dahsyat. Ayo, segera buka Tabungan Dahsyat dan unduh aplikasi MotionBanking. Raih kesempatan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari pemenangnya. Jangan lupa untuk terus tingkatkan saldonya, agar kesempatan menang makin besar di pengundian berikutnya hingga di akhir periode nanti. Yuk, kunjungi website mncbank.co.id atau hubungi MNC Bank Call Center 1500188 dan follow Instagram @officialmncbank dan @motionbankingid, untuk informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Dahsyat dari MNC Bank. Mau menabung yang aman dan dapat hadiah dahsyat? Hanya ada di MNC Bank. #MotionBanking #DigitalBanking