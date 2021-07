JAKARTA - Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan PPKM Darurat atau peraturan yag lebih ketat dari PPKM sebelumnya. Dirinya pun menyetujui untuk melanjutkan penyaluran sejumlah bansos guna meringankan beban masyarakat selama PPKM Darurat.

Lantas apakah dari bansos yang dilanjutkan ada BLT Subsidi Gaji?

PPKM darurat dikabarkan akan diberlakukan oleh pemerintah pada 1 Juli 2021 imbas ledakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ada beberapa

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, penerapan kebijakan baru dalam PPKM darurat, membuat aturan Work From Home (WFH) menjadi 100%.

"Jadi semua tidak ada yang keluar dulu untuk sementara waktu,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Namun, kata Bhima, sebelum kebijakan PPKM darurat dikeluarkan, pemerintah harus memberi bantuan seperti memberikan BLT subsidi gaji dengan jumlah yang lebih besar dan dilakukan secara cepat menggunakan APBN.

“Mungkin bisa Rp5 juta per orang bagi pekerja yang melakukan pekerjaan di kawasan PPKM darurat,” ucapnya.

