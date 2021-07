NEW YORK - Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang pada perdagangan Selasa, setelah Perayaan Hari Kemerdekaan AS. Para investor pun memposisikan diri menjelang pertemuan penting Federal Reserve.

Pelaku pasar akan mencari petunjuk kapan Fed segera mengurangi pembelian obligasi karena pandemi untuk pemulihan ekonomi. Risalah pertemuan Juni akan diterbitkan pada Rabu.

"Investor bersiap untuk kemungkinan putaran hawkish dari menit-menit ini dan itu akan memberikan beberapa kenaikan di sini untuk dolar," kata Analis Pasar Senior OANDA, Edward Moya, dilansir dari Reuters, Rabu (7/7/2021).

Indeks dolar naik 0,328% pada level 92,550. Pergerakan greenback terjadi ketika imbal hasil Treasury AS turun, setelah data pertumbuhan di sektor jasa menunjukkan perlambatan, dengan catatan benchmark 10-tahun di jalur untuk penurunan beruntun terpanjang dalam 16 bulan.

Data Institute of Supply Management menunjukkan bahwa aktivitas industri jasa AS melambat selama Juni. Hal ini kemungkinan tertahan oleh kekurangan tenaga kerja dan bahan baku, sehingga pekerjaan yang belum selesai terus menumpuk.

Adapun ukuran survei ISM dari pekerjaan jasa jatuh ke pembacaan 49,3 pada Juni dari 55,3 pada bulan Mei. Itu mengikuti laporan pekerjaan AS yang beragam pada Jumat, yang menyebabkan dolar mundur dari level tertinggi tiga bulan.

"Meskipun perkembangan ekonomi AS, sejauh statistik berjalan, tidak akan mendorong Fed untuk menaikkan suku bunga cepat. masih di depan dan jauh di depan apa yang terjadi di pesaingnya," kata Analis Senior FXStreet, Joseph Trevisani.

Data mengecewakan dari Eropa mengirim euro menuju level terendah dalam tiga bulan terhadap dolar. Lembaga penelitian ekonomi ZEW melaporkan, pesanan untuk barang-barang buatan Jerman mencatat penurunan paling tajam pada Mei sejak penguncian pertama pada 2020. . Data tersebut melemahkan euro dengan turun 0,37% pada USD1,18235 terhadap greenback. Itu jatuh ke level terendah awal April di USD1,1807. Sementara itu, Sterling turun 0,34% terhadap dolar pada USD1,38005 setelah mencapai tertinggi di USD1,3888, dengan pasar menantikan Inggris menjadi negara besar pertama yang secara resmi mulai hidup dengan virus corona. Dolar Selandia Baru turun 0,27% menjadi USD0,70135, menghapus kenaikan yang dibuat sebelumnya karena para pedagang bertaruh kenaikan suku bunga bisa terjadi pada awal November menyusul survei kondisi bisnis yang sangat kuat.