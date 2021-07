JAKARTA - Bos Tesla Elon Musk, dan pendiri Amazon Jeff Bezos, telah bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini. Mereka masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes.

Dengan passion masing-masing, ketiganya memulai karier dari bawah di usia muda. Bahkan, bayaran yang didapat dari pekerjaan pertama mereka pun standar jika dibanding dengan penghasilan mereka saat ini.

Jeff Bezos. Orang paling kaya di dunia versi Forbes, ini mengawali kariernya sebagai koki di restoran cepat saji McDonald's. Bezos yang saat itu berusia 16 tahun dibayar 2,69 dolar Amerika Serikat (AS) per jam.

Saat ini, pemilik Amazon, Blue Origin dan Washington Post itu memiliki kekayaan mencapai 205 miliar dolar AS atau Rp2.971,6 triliun.

Elon Musk. Musk mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai Software Engineer pada 1983. Dia biasa menjual game komputer dan dibayar 500 dolar AS per bulan. Kini, kekayaan orang terkaya kedua di dunia pemilik Tesla dan SpaceX ini mencapai 160,3 miliar dolar AS atau Rp2.323,6 triliun.

Baca Selengkapnya: Ternyata Segini Gaji Pertama Orang Terkaya, Jeff Bezos hingga Elon Musk

(fbn)