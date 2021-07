NEW YORK - Dolar AS kian menguat atau menyentuh level tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Dolar AS menguat pada perdagangan Selasa, di tengah upaya para investor beralih ke aset yang lebih aman, karena kekhawatiran terhadap meningkatnya varian virus corona Delta yang menyebar sangat cepat.

Dolar AS naik karena imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun ke level terendah lima bulan di bawah 1,20% pada perdagangan Senin, di tengah skeptisisme baru tentang rebound ekonomi yang kuat dari pandemi.

"Pergeseran ekspektasi tingkat pertumbuhan relatif melemahkan arus modal keluar dari AS dan meningkatkan daya tarik investasi berdenominasi dolar," kata Kepala Strategi Pasar Cambridge Global Payments, Karl Schamotta, dilansir dari Reuters, Rabu (21/7/2021).

Dalam perdagangan, indeks dolar terhadap enam mata uang utama ditutup menguat 0,1% menjadi 92,961. Namun pada awal sesi perdagangan, indeks dolar mencapai tertinggi tiga bulan di 93,161.

"Saya percaya penguatan safe-haven dalam dolar, mengingat kemajuan global telah menjadi lesu seperti apa yang tampak di kuartal I, jadi sekarang semua penilaian dan ekspektasi tinggi untuk pertumbuhan dipertanyakan dengan benar," kata , Ahli Strategi FX, Juan Perez.

Dalam mata uang lain, euro melemah 0,2% menjadi USD1,1780, setelah merosot pada level USD1,1755 atau terendah sejak awal April. Euro melemah menjelang keputusan kebijakan Bank Sentral Eropa pada Kamis 22 Juli 2021.

Pound Inggris juga melemah 0,4% menjadi USD1,3607, karena "hari kebebasan" di Inggris dirusak oleh lonjakan infeksi saat ini. Dalam cryptocurrency, bitcoin melemah pada level USD29.296.39. Terakhir turun 3,4% pada level USD29.779.