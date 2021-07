JAKARTA - Masa pandemi covid-19 saat ini sudah pasti membuat rumah tinggal nyaman menjadi sangat didambakan. Karena itu praktisi Financial Planner Prita Ghozie berbagi pandangan cara memiliki rumah sendiri.

Baca Juga: Terungkap Fakta! Orang Jepang Tak Suka Menabung, Ini Alasannya

Menurutnya memiliki rumah tinggal sendiri kini jadi satu dambaan seluruh keluarga di saat Pandemi. Karena semua kegiatan dari mulai bekerja, sekolah, hingga bersantai dilakukan di rumah. Tentu saja hunian yang nyaman menjadi solusinya. "Aku jadi teringat deh, salah satu alasan kami merasa This is the time...untuk punya hunian sendiri adalah saat kelahiran lil Missy. Ga kebayang sih jika masih numpang rumah Eyang dengan 2 orang anak yang pastinya akan semakin besar, gimana mau privasi ya ga?," ujar Prita di postingan tersebut.

Dilansir dari akun Instagram @pritaghozie, Rabu (28/7/2021), dia mengatakan pembelian rumah tinggal atau properti itu bukan hal kecil. Makanya, tidak masalah kalau berusaha mendapatkan rumahnya dengan cara nabung dulu, beli kemudian. "Aku pun butuh 7 tahun dari sejak planning hingga akhirnya terwujud," katanya.

Karena itu dia membagi tips merencanakan keuangan demi membeli properti

Baca Juga: Gaji Kecil Tetap Bisa Nabung, Begini Caranya

1. Kenali kebutuhan dan gaya hidupmu.

-Coba pikirkan apa yang kamu butuhkan. Bukan hanya saat ini, tapi hingga 20 bahkan 30 tahun lagi. Misalnya;

- Ingin punya keluarga berapa besar dan berapa kebutuhan jumlah kamar.

- Butuh personal space seperti apa? Misalnya area kerja, area latihan untuk hobi, dapur yang besar, atau lainnya.

- Lebih suka bebenah sendiri atau memiliki asisten rumah tangga.

Dia pun mengaku baru merasakan nikmatnya ruang pribadi di saat pandemi ini.

"Percaya ga, aku baru merasakan nikmatnya punya personal space untuk aku, Pak Goji, dan anak-anak saat masa pandemi ini," katanya.

2. Mencari inspirasi rumah sesuai kebutuhan - Hunian tapak atau Apartemen memiliki nilai plus masing-masing. Menurutnya tidak bisa dibandingkan 'Mending ini, daripada itu..' karena gaya hidup setiap keluarga bisa jadi berbeda. "Yang perlu dipahami adalah bagaimana kemampuan finansial bisa mendukung rumah ideal versi kamu," ujarnya. Percayalah, penyesuaian pasti ada. Prioritas kebutuhan yang terpenting versi kamu yang akan berperan untuk membantu membuat budget untuk planning memiliki rumah tinggal. 3. Jadikan pembelian rumah tinggal sebagai tujuan keuangan. Bila sudah yakin untuk membuat tujuan keuangan Beli Rumah, maka salurkan semua sumber daya untuk disiplin dan komitmen mewujudkannya. Ini langkah-langkahnya; - Hitung target uang muka pembelian rumah tinggal. - Ubah anggaran bulanan agar alokasi nabung rumah menjadi lebih besar. - Buat rekening khusus tabungan rumah seperti tabungan berjangka atau investasi lainnya.