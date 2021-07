JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) balik menguat pada perdagangan hari ini. Namun Rupiah masih berada pada level Rp14.400 per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Jumat 30/7/2021), Rupiah menguat 40 poin atau 0,28% ke level Rp14.442 per USD.

Sedangkan di Yahoo Finance, Rupiah menguat 6 poin atau 0,04% pada level Rp14.488 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.488-Rp14.488 per USD.

Sebagai informasi, Dolar AS melemah ke level terendah dalam satu bulan ini di perdagangan Kamis. Sehari setelah Federal Reserve AS menyatakan belum tiba saatnya untuk melonggarkan stimulus moneter, dolar AS rally dalam sebulan ini.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang lainnya, turun 0,383% pada level 91,905 atau terendah sejak 29 Juni. Euro naik 0,35% terhadap dolar menjadi USD1,1885. "Kekuasaan dolar atas euro tampaknya berakhir karena The Fed. Ekonomi perlahan-lahan mencapai kemajuan substansial di pasar tenaga kerja," kata Analis Pasar Senior Amerika OANDA, Edward Moya, dilansir dari Reuters. Meski demikian, indeks dolar AS masih naik 1,6% sejak pertemuan Fed pada Juni. Keputusan hawkish bank sentral AS memberi sedikit dukungan.