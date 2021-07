NEW YORK - Dolar AS balik menguat pada akhir perdagangan Jumat bersama dengan mata uang safe haven lainnya. Dolar AS menguat didukung melemahnya saham dan karena ekonomi AS yang optimis membantu membalikkan beberapa kerugian pada awal pekan karena pernyataan dovish Federal Reserve.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang naik 0,32% pada 92,181. Namun demikian indeks masih turun 0,77% selama sepekan atau laju kinerja mingguan terburuk sejak minggu pertama Mei.

Keuntungan mata uang AS terjadi karena saham jatuh menyusul laporan pendapatan suram Amazon. Hal tersebut karena kekhawatiran atas penyebaran cepat varian Delta Covid-19 dan setelah tindakan keras peraturan oleh China pada sektor teknologi dan pendidikannya.

“Perdagangan di akhir bulan dan Agustus cenderung menjadi bulan paling kejam bagi pasar keuangan secara musiman, dalam basis 10 tahun, ini adalah bulan terlemah,” kata Direktur Pelaksana BK Asset Management, Kathy Lien, dilansir dari Reuters, Sabtu (31/7/2021).

"Jadi dengan varian Delta serta ketidakpastian di sekitar China, investor menjadi gugup dan saya pikir mereka khawatir tentang koreksi yang lebih tahan lama di saham dan mulai melihat dolar menangkap tawaran safe haven," sambungnya.

Dolar juga mendapat dorongan setelah Presiden Federal Reserve St Louis James Bullard mengatakan The Fed harus mengurangi USD120 miliar dalam pembelian obligasi bulanan di musim gugur ini sehingga program berakhir pada bulan-bulan pertama 2022 untuk membuka cara untuk kenaikan tarif tahun itu jika diperlukan.

Greenback merosot awal pekan ini setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan kenaikan suku bunga "jauh" dan pasar kerja masih memiliki "beberapa alasan untuk ditutup." "Sementara dolar mengalami kemunduran penting minggu ini, seberapa signifikan hal itu dapat dibuktikan oleh nonfarm payrolls minggu depan," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions, Joe Manimbo. Sementara itu, Yen Jepang dan krone Norwegia juga dilihat sebagai mata uang safehaven, masing-masing naik 0,26% dan 1,27%. Euro melemah 0,26% terhadap greenback tetapi mendekati level tertinggi 1 bulan, setelah data menunjukkan ekonomi zona euro tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan pada kuartal kedua. Eropa.