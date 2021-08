JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup menguat tipis. Tercatat, siang ini IHSG naik 7,08 poin atau 0,12% ke 6.077,12.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Senin (2/8/2021), indeks LQ45 menguat 0,34% ke 825,80, indeks JII naik 0,91% ke 537,63, indeks IDX30 naik 0,29% ke 439,45% dan indeks MNC36 naik 0,39% ke 277,24.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Astronacci International Gema Goeyardi mengatakan, koreksi tajam yang dialami IHSG pada Jumat (30/7) lalu, seharusnya akan menemui support baru di hari ini atau besok.

“Kejadian koreksi tajam yang tiba-tiba tanggal 30 Juli kemarin, itu seharusnya akan menemui support baru yaitu tanggal 2 atau tanggal 3. Kemudian, akan diikuti dengan lanjutan kenaikkan,” katanya dalam acara Market Opening IDX Channel.

Kemudian, Gema menjelaskan, IHSG berada di time support. Selain itu, pergerakan indeks satu pekan ke depan diprediksi akan sideways.

“Saat ini kita time support. Di mana time support itu which is hari ini atau besok dan pergerakan indeks untuk satu pekan ke depan ini mostly akan sideways, tetapi consolidate untuk rally di minggu kedua atau ketiga,” jelas dia.