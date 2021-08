JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mencatat slot prime time RCTI terus menghasilkan hasil yang baik didukung oleh produksi in-house baik untuk drama seri maupun program special. Per 30 Juli 2021, perseroan telah berhasil membukukan pangsa pemirsa secara keseluruhan sebesar 53,4% pada slot prime time dan pangsa pemirsa non-prime time mencapai 40,8%.

RCTI mampu mendominasi pangsa pemirsa yang signifikan dengan masing-masing 37,5% dan 18,6%.

Dalam hal program, perseroan juga memproduksi dan menayangkan program unggulan dalam berbagai genre. Sampai dengan bulan Juli 2021, 24 dari 30 program terbaik dari semua genre di sepanjang tahun 2021 disiarkan di TV FTA milik MNCN.

Sepanjang tahun, MNC Pictures (MNCP) kembali membuktikan kredibilitas dan reputasinya sebagai rumah produksi drama terkemuka dan terbesar di tanah air, baik dari segi kualitas dan kuantitas produksinya. Sampai dengan Juli 2021, 5 drama seri yang paling banyak ditonton masyarakat Indonesia diproduksi oleh MNCP dan disiarkan di TV FTA milik MNCN.

Selain itu, output produksi dari MNCP juga memimpin industri dengan lebih dari 2.000 jam konten yang diproduksi sampai dengan H1-2021, yang mewakili pangsa pasar produksi sebesar 40%.

“Saya sangat senang dengan kinerja Perseroan sejauh ini di tahun 2021. Kinerja luar biasa MNCN di kuartal ini membuat kami berada di jalur yang tepat untuk melampaui ekspektasi setahun penuh dan arus kas kami yang kuat memungkinkan untuk melanjutkan rencana penurunan hutang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Perseroan berada di jalur yang tepat untuk tahun yang luar biasa dan diversifikasi berkelanjutan. dari bisnis digital, perluasan pendirian operasi game, dan kinerja kuat yang berkelanjutan dari TV FTA kami, menggambarkan kemajuan yang telah kami buat untuk memposisikan MNCN agar dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Selasa (3/8/2021).

MNCN melalui jajaran programnya yang terdiri dari program-program special yang dapat menghasilan pendapatan dari sponsorship untuk mendorong iklan non-reguler, seperti pencarian bakat, anniversary, program awarding, dan masih banyak lagi.

Program berbasis sponsor rata-rata menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggidibandingkan dengan program reguler di FTA. Berikut ini adalah daftar beberapa program Perseroan yang akan datang pada H2-2021:

1. RCTI: Master Chef Indonesia, X Factor Indonesia, Dahsyatnya Award 2021, Indonesian Television Awards, AMI Awards, Silet Awards 2021, Indonesian Movie Actors 2021, RCTI 32 Anniversary Celebration, MNC Group 32 Anniversary Celebration, Serie A, 31st SEA Games, and AFF Suzuki Cup.

2. GTV: Esports Star Indonesia, The Next Syahrini, Indonesian Esports Awards 2021, Indonesia Kids' Choice Awards, Amazing 19, and MNC Group 32 Anniversary Celebration.

3. MNCTV: KDI 2021, Fantastic Duo Indonesia, Mom and Kids Award, Anugerah Dangdut Indonesia 2021, Kilau Raya MNCTV 30, MNC Group 32 Anniversary Celebration, and AFC Cup.

Update E-Sports

Perseroan juga telah mencapai kesepakatan dengan Garena untuk memproduksi musim ke-4 Free Fire Master League yang akan disiarkan di MNCN FTA TV, GTV dan RCTI+. Acara yang sangat ditunggu-tunggu ini akan mulai tayang pada 21 Agustus 2021.

Seluruh produksi akan dilaksanakan di kompleks studio Perseroan dan final yang berlangsung pada 24 Oktober akan disiarkan di studio RCTI+. Selain itu, kesepakatan dengan Garena juga mencakup blocking time untuk acara anniversary Free Fire.

Setelah Free Fire Master League Season 4, peluncuran game Rapid Fire yang telah ditunggu-tunggu pada bulan September dan perpanjangan kerjasama dengan Moonton untuk menyelenggarakan musim ke 2 program pencarian bakat yang disebut E-Sports Star Indonesia sedang dipersiapkan Perseroan.

Update Media Sosial

Kinerja YouTube Perseroan tetap kokoh di Indonesia, dengan memperoleh jumlah subscribers dan views terbesar. Hingga Juni 2021, YouTube channels MNCN telah mengumpulkan lebih dari 139 juta subscribers dan 44,1 miliar views. Selain itu, unit multi-channel network (MCN) MNCN juga mencatat hasil yang positif dan luar biasa sepanjang tahun, yang memperoleh 70,3 juta subcribers dan 8,1 miliar views.

Dengan penambahan berbagai content creator ternama ke dalam talent pool MCN untuk tahun ini, kedepannya Perseroan optimis dapat mencapai kontribusi yang signifikan dari

operasi MCN terhadap pendapatan digitalnya. Pada tahun 2021, monetisasi media sosial MNCN melalui Facebook (pendirian: Juli 2020) dan TikTok (pendirian: September 2020), keduanya memiliki basis followers yang besar, dimana masingmasing mencapai 53 juta dan 74 juta followers.

Update Portal Online

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6 portal online di bawah pengelolaannya yang berfokus pada segmen audiens yang berbeda sebagai berikut: spesialisasi konten berita di okezone.com (umum dan berita), sindonews.com (berita mendalam), inews.id (berita nasional dan regional), celebrity.id (hiburan), sportsstars.id (olahraga), dan idxchannel.com (pasar modal, keuangan, bisnis, dan ekonomi).

Secara kolektif, traffic portal online tersebut telah berhasil mencapai lebih dari 75 juta pengguna aktif bulanan pada Q1-2021 dan menurun menjadi 57 juta MAU pada bulan Juli, ini

disebabkan oleh kurangnya berita yang signifikan pada kuartal ini. Perseroan juga terus meningkatkan solusi benchmarking digital pihak ketiga untuk memastikan tolak ukur pasar yang paling akurat digunakan untuk mendorong pelaporan dan kinerja di masa mendatang.

Pada H2-2021, bisnis portal online akan terus meningkatkan kualitas konten, kecepatan dalam pemberitaan, eksklusivitas, dan sekaligus menawarkan keragaman melalui sinergi dan integrasi portal yang tepat di bawah satu manajemen. Perkembangan positif lainnya di bawah grup portal, MNCN telah menyelesaikan pembangunan pusat pengembangan AI di New Delhi, India untuk mendukung inovasi produk berbasis digital, khususnya untuk mendukung pengembangan RCTI+ dan mewujudkan rencana Perseroan untuk membangun personalized news berbasis AI, yang diharapkan dapat menjadi game changer di industri portal online.

Update RCTI+

Pertumbuhan pesat RCTI+ di tahun 2021 dikontribusikan oleh 5 kategori konten utama, yaitu Video, Audio, News, UGC Competition, dan Games. Super-app tersebut, hingga saat ini, memiliki lebih dari 39 juta pengguna aktif bulanan (MAU), di mana 1 juta lagi dapat melampaui target Perseroan yang ditetapkan pada akhir tahun 2020.

Selain itu, sejalan dengan kinerja program Perseroan yang kuat, daya tarik untuk konten video RCTI+ tahun ini mengalami peningkatan yang luar biasa dan konten ini tersedia secara eksklusif. MNCN mencatat pendapatan digital meningkat 117% YoY di H1-2021 menjadi Rp889 miliar, hal ini terutama didorong oleh kinerja RCTI+.