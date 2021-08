Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggelar pameran virtual industri kreatif UMKM yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 yang mengambil tema “Lokal Keren Jatim” guna mendorong pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengenalkan pameran ini ke masyarakat luas, diselenggarakan kegiatan virtual press conference “Bangga Buatan Indonesia - Lokal Keren Jatim” yang dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Public Relations PT Wings Surya Oucky Hertanto, President Direktur Jayaboard Ahmad Hamdani.

Lokal Keren Jatim Road to BRILIANPRENEUR 2021 dilangsungkan selama sebulan penuh sejak 1-31 Agustus 2021 dan merupakan wujud nyata upaya BRI mendorong bangkitnya UMKM di Indonesia seiring dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Seperti diketahui, BBI dicanangkan tahun lalu oleh pemerintah dengan tujuan mendukung dan mempromosikan produk lokal Indonesia. Adapun pemerintah melalui Kementerian BUMN RI menunjuk BRI sebagai penyelenggara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan melalui gerakan BBI ini harapannya masyarakat semakin mencintai, mengapresiasi, dan mengembangkan produk dalam negeri, khususnya produksi UMKM.

“Kegiatan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema Lokal Keren Jatim bertujuan untuk membangun semangat dan aksi mencintai, mengapresiasi, menggunakan dan mengembangkan produk dalam negeri, khususnya sektor UMKM, di kalangan masyarakat umum,” ujar Loto.

Jawa Timur dipilih dan mendapat giliran untuk mewakili daerah lainnya mengingat jumlah UMKM di provinsi ini yang begitu besar. Hal itu berbanding lurus dengan jumlah populasi penduduk yang bisa menjadi pangsa pasar bagi produk UMKM.

Dalam pameran kali ini, sebanyak 251 UMKM terpilih mewakili Jawa Timur dan terdiri dari beberapa bidang industri seperti fesyen, makanan dan minuman, kerajinan dan dekorasi rumah, hingga aksesoris dan kecantikan.

UMKM yang terlibat merupakan binaan BRI, Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jawa Timur, One Pesantren One Product (OPOP) Provinsi Jawa Timur, Rumah BUMN, Wingsfood, dan Jayaboard.

Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI mengatakan bahwa acara yang dihelat ini juga menjadi stimulus bagi UMKM untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform digital seperti PaDi UMKM, Shopee, Tokopedia dan BliBli.

Pameran virtual ini juga bertujuan untuk membuka peluang baru bagi produk UMKM Jawa Timur di pasar nasional dan ekspor.

“Harapannya melalui kegiatan ini pelaku UMKM kini mampu menjadikan bisnis mereka lebih modern (Go Modern), menerapkan digitalisasi (Go Digital), serta memperluas jejaring pasar daring (Go Online) yang pada ujungnya tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, UMKM binaan juga berhasil menembus pasar dunia sebagai UMKM Ekspor (Go Global),” katanya.

Lebih lanjut Catur menyatakan sudah menjadi komitmen BRI untuk mengembangkan bisnis para UMKM dengan segala sumber daya yang dimiliki.

"Kami berharap melalui kerja sama ini dapat membantu memperluas jangkauan bisnis para UMKM, tidak hanya ke seluruh pelosok Indonesia tetapi juga ke pasar internasional bersama Shopee,” ucap Daniel Minardi, Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia.

Sementara itu, sebagai salah satu mitra kerja sama PT Wings Surya atau Wings Food turut pula membina UMKM sebagai bentuk dukungan gerakan nasional BBI melalui Program Mitra WAKUL (Wings Andalan Kuliner), yang diluncurkan pada pertengahan Mei 2021.

“Kami berharap dapat melahirkan pengusaha-pengusaha kuliner yang terus berkembang dan membawa cita rasa khas daerah lokal mereka,” kata Oucky Hertanto, Public Relations PT Wings Surya.

Mitra lainnya, Jayaboard, sebagai pemimpin pasar papan gipsum di Indonesia, memberikan dukungannya dalam program gerakan nasional BBI 2021 berupa pelatihan kepada masyarakat Jawa Timur. Jayaboard berkolaborasi dengan BRI memberikan pelatihan yang disalurkan melalui siaran Podcast.

“Melalui kegiatan ini, kami juga berharap dapat terus mengemban visi-misi Jayaboard dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan yang berkualitas,” kata Ahmad Hamdani, President Direktur Jayaboard.

BRILIANPRENEUR Pintu Pasar Global

Bagi BRI dan para pelaku UMKM, pandemi bukan halangan untuk segera bangkit. Peran UMKM Indonesia sangat penting sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Untuk itu BRI akan selalu hadir untuk memacu kinerja pelaku usaha di sektor UMKM.

Diharapkan melalui program BRILIANPRENEUR terjadi business matching yang menghasilkan transaksi, interaksi dengan pasar internasional. Selain itu bermanfaat pula sebagai sarana transfer knowledge bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor.

Dengan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, UMKM dibukakan pintu pasar potensial secara virtual dari beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Hongkong, China, Kanada, Amerika Serikat dan lainnya.

Event ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara virtual lainnya seperti Webinar, Podcast, Coaching Clinic, Fashion Show, Product Showcase, Bazaar, Lelang Designer, Music Performance, Movie Launching, JATIM Food Festival dan Donasi.

Kegiatan ini tidak hanya dapat diikuti melalui website dan e-commerce, tapi dapat diikuti di sosial media dengan berbagai macam aktivitasnya. Dalam acara ini, BRI pun mempermudah akses transaksi di e-commerce menggunakan pembayaran daring seperti BRI Virtual Account (BRIVA), e-Pay BRI, Direct Debit BRI, Kartu Debit dan Kartu Kredit BRI.

Nasabah akan mendapatkan diskon dan cashback untuk setiap transaksi yang menggunakan Kartu Debit, Kartu Kredit, e-Pay dan Direct Debit BRI.

Selama rangkaian acara tersedia pula berbagai promo menarik jika melakukan pembelian produk UMKM via e-commerce yang telah bekerja sama.

Promo dibagi menjadi program pre-event, program reguler day, program peak day, dan program post-event. Adapun seluruh rangkaian program dan informasi LOKAL KEREN JATIM, Road to BRILianpreneur dapat diakses melalui website resmi https://lokalkerenjatim.id/main. (CM)

