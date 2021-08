JAKARTA – MNC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas terbaik menyadari tingginya kebutuhan masyarakat terkait pemahaman edukasi pasar modal. Untuk itu MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina berkesempatan berbagi wawasan dalam edukasi virtual bersama Sahamology pada Sabtu (07/08/2021). Kegiatan edukasi virtual tersebut mengangkat tema “Cara Simple Trading Saham” dan berhasil mengajak lebih dari 1.000 peserta untuk belajar tentang pasar modal.

“Ada 3 catatan penting yang ingin saya bagikan sebelum Anda terjun ke dunia pasar modal, yaitu keputusan untuk bergabung di webinar pagi ini adalah keputusan yang tepat karena, yang catatan pertama adalah pilihan menjadi investor saham harus dimulai dari diri sendiri," kata Susy.

Kedua, calon investor saham tidak perlu khawatir merasa kesulitan karena bertransaksi saham sekarang dapat dilakukan melalui smartphone. Ketiga, pilihlah partner sekuritas yang bisa mendukung transaksi saham dari berbagai level, dari pemula, intermediate dan advanced.

"Menyadari pentingnya kebutuhan ini, MNC Sekuritas melalui aplikasi MNC Trade New akan dengan senang hati mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi Anda,” tambahnya.

Hingga kini, imbuh Susy, pasar modal Indonesia telah memiliki kapitalisasi lebih dari Rp7 triliun dan terdiri dari ratusan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tentu membuat Anda dapat memiliki banyak pilihan emiten untuk berinvestasi saham.

Terlebih, pada tahun 2021 ini dikenal dengan tahun digitalisasi sehingga pilihan untuk membeli saham bank digital merupakan keputusan yang tepat. Sebagai contoh, performa YTD PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) per Agustus 2021 mencapai hampir 900%, sehingga jika Anda membeli saham sebesar Rp1 juta di bulan Januari 2021, maka Anda sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp9 juta di bulan Agustus 2021.

Cara membuka rekening saham pun sangat mudah. Bahkan, Anda dapat langsung membuka rekening saham secara online melalui aplikasi MNC Trade New. Bukan hanya itu, Anda tidak perlu takut melakukan trading karena dengan pengelolaan yang tepat, trading dapat menghasilkan return yang tinggi sehingga Anda pun tidak hanya bergantung pada investasi.

Susy juga menekankan, pilihlah partner berupa sekuritas yang memang mampu mengakomodir segala jenis kebutuhan transaksi saham Anda. Sejalan dengan hal ini, MNC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak 31 tahun yang lalu senantiasa menjunjung komitmen tinggi untuk dapat mendukung transaksi saham Anda.

Ayo, segera buka rekening saham melalui aplikasi MNC Trade New di mana saja dan kapan saja karena Anda bisa mendapatkan e-voucher belanja online untuk setiap pembukaan rekening saham secara online hingga 15 Oktober 2021. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat link klik di sini. MNC Sekuritas, Invest with The Best!