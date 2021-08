NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street turun pada perdagangan Selasa, dengan indeks S&P 500 mencatat pelemaham terbesar terbebani penurunan penjualan ritel AS yang menimbulkan kekhawatiran tentang pemulihan ekonomi, serta hasil mengecewakan dari Home Depot.

S&P 500 kehilangan 31,63 poin atau 0,71% menjadi 4.448,08. Sebagian besar sektor pada indeks S&P 500 berakhir lebih rendah, dengan perusahaan konsumen turun hingga 2,3% atau menjadi sektor terlemah.

Baca Juga: Wall Street Bervariasi, Investor Pantau Dampak Taliban Kuasai Afghanistan

Saham Home Depot juga turun 4,3%, setelah penjualan perusahaan pada toko yang sama di AS turun dari perkiraan dalam hampir dua tahun. Pasalnya, proyek do-it-yourself yang dipicu pandemi mereda.

Sementara itu, sebuah laporan penjualan ritel AS menunjukan penurunan lebih dari yang diharapkan selama Juli. Hal ini karena kekurangan pasokan menekan pembelian kendaraan bermotor dan dorongan belanja dari pembukaan kembali ekonomi memudar sehingga khawatir terjadi perlambatan pertumbuhan di awal kuartal ketiga.

Baca Juga: Dow Jones dan S&P 500 Menguat Didorong Kenaikan Saham Walt Disney

“Penurunan penjualan ritel saya pikir menjelaskan kepada investor bahwa Covid mungkin menjadi masalah besar menjelang musim gugur,” kata Mitra Cherry Lane Investments, Rick Meckler, dilansir dari Reuters, Rabu (18/8/2021).

Adapun dua indeks utama lainnya, Dow Jones Industrial Average turun 282,12 poin atau 0,79% menjadi 35.343,28,dan Nasdaq Composite turun 137,58 poin atau 0,93% menjadi 14.656,18.

Sebelum penurunan perdagangan Selasa, S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average telah ditutup pada rekor tertinggi selama lima sesi berturut-turut.

Dalam tanda yang menggembirakan tentang rebound ekonomi, laporan Federal Reserve menunjukkan produksi di pabrik-pabrik AS melonjak pada Juli. Investor mencari tanda-tanda tentang kapan Fed akan mengendalikan kebijakan, dengan risalah dari pertemuan terakhir bank sentral yang akan dirilis pada hari Rabu. Dalam berita perusahaan lain, saham Walmart Inc berakhir sedikit berubah setelah pengecer meningkatkan perkiraan penjualan toko yang sama tahunan AS setelah mengalahkan perkiraan analis.