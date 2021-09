JAKARTA - Indonesia masuk daftar 10 negara yang memiliki utang luar negeri tertinggi berdasarkan data dari Bank Dunia alias World Bank. Peringkat tersebut dibandingkan dengan negara yang berpenghasilan rendah-menengah di Asia Tenggara bahkan di dunia.

Namun faktanya hanya sedikit negara-negara di dunia yang bebas dari utang, yang itu berarti negara itu tidak memiliki pinjaman pada pihak manapun. Karena faktanya hampir setiap negara di dunia memiliki utang dengan rasio terhadap GDP yang berbeda-beda, terlebih lagi Indonesia.

Bahkan negara-negara pemimpin ekonomi di dunia seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang pun memiliki utang negara dalam jumlah sangat besar. Karena itu muncul lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB.

Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, utang Indonesia mencapai Rp 6.570 triliun hingga akhir Juli 2021. Jumlah utang Indonesia tersebut membesar karena dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19.

Tapi, ternyata masih ada beberapa negara yang tidak perlu memikirkan masalah utang. Ada yang utangnya sangat minim bahkan ada beberapa pula yang bebas dari lilitan utang sama sekali.

Berikut ini negara-negara yang tidak memiliki utang:

1. Liechtenstein

Liechtenstein adalah negara terkecil keempat di Eropa, setelah Kota Vatikan, Monako, dan San Marino. Liechtenstein juga tidak memiliki bandara dan tidak memiliki garis pantai. Bandara terdekatnya bahkan ada di Zurich, atau sekitar satu setengah jam berkendara dari ibu kota.

Penduduknya sekitar 38 ribu orang dan kota terbesarnya, Schaan, hanya memiliki 6 ribu penduduk.

Negara Liechtenstein memiliki ekonomi yang makmur, dengan industri besar termasuk elektronik, manufaktur logam, produk gigi, instrumen optik, dan farmasi.

Liechtenstein bebas dari utang publik dengan rasio utang per Produk Domestik Bruto (PDB) 0,5%. Sementara belanja publik hanya 20,9% dari PDB nasional. Liechtenstein memiliki PDB per kapita 165.028 dolar AS, tertinggi kedua di dunia, hanya dilampaui oleh Monako. Dan hampir tidak ada utang nasional. Selain tidak punya utang, masyarakat Lechtenstein juga hidup sejahtera. Rata-rata pendapatan warganya tercatat Rp1,3 Miliar per tahun.

2. Macau Macau adalah surga bagi para penjudi di Asia. Bahkan orang menyebut Las Vegas-nya China. Negara kecil tetangga Hong Kong ini disebut sebagai salah satu negara yang tak memiliki utang. Menurut Ecnonomist Intelligence Unit (ENU), Macau dipercaya menghasilkan USD40 miliar per tahun di 2013. Jumlah itu naik 19% dari tahun sebelumnya. Macau diketahui dapat menghasilkan Rp574,8 Triliun per tahun. Menurut data IMF, dalam 15 tahun terakhir, jumlah utang pemerintah Makau adalah 0%. 3. British Virgin Island Negara tanpa utang lainnya adalah British Virgin Island. Virgin Island adalah negara non-Inggris dengan sistem pemerintahan independen. Selain tidak punya utang, British Virgin Island adalah negara bebas pajak. Negara ini juga adalah terkaya di Kepulauan Karibia. Salah satu hal menarik dari British Virgin Island adalah Anda tak perlu visa untuk datang ke sini. 4. Niue Pasti banyak yang tidak kenal dengan negara yang satu ini. Niue adalah negara kepulauan di Samudera Pasifik Selatan dengan populasi kurang dari 2.000 orang. Pemerintahan di negara ini berdiri sendiri. Niue juga memiliki hubungan bebas dengan Selandia Baru. Negara itu menyediakan Rp201,2 miliar dalam bentuk bantuan dan menangani urusan luar negeri serta pertahanan. Perdana Menteri Toke Talagi mengatakan bahwa Niue telah berhasil melunasi hingga 4 juta dolar AS dan tidak tertarik untuk membuat pinjaman lagi. Meski pernah berutang Rp57,5 Miliar, namun negara itu berkomitmen untuk tak berutang lagi. 5. Palau Palau adalah wilayah kepulauan dengan 300 pulau yang juga tercatat tak memiliki utang luar negeri. Memiliki populasi kurang lebih 21 ribu orang, Palau adalah negara dengan etnis yang beragam. Hidup warganya juga makmur dan sejahtera. Penduduknya beragam, yaitu 70% warga asli Pulau, 15% orang Filipina, 5% orang China, 2% kulit putih dan 8% Asia. 6. Brunei Darussalam Negara di Asia Tenggara yang tak punya utang adalah Brunei Darussalam. Karena negaranya memiliki kekayaan alam melimpah. Bahkan sebagian besar penduduk Brunei terlibat dalam industri minyak dan gas. Maka tak heran jika 90% pendapatan negara ini adalah produksi gas. Pendapatan warga Brunei Darussalam bisa mencapai Rp776 juta per tahun. 7. Anguilla Negara tanpa utang lainnya adalah Anguilla. Negara kecil ini terletak di sebuah wilayah seberang laut Britania Raya, kawasan Karibia. Anguilla mengandalkan sektor perikanan dan pariwisata untuk warganya dan mereka mampu lepas dari jeratan utang.