JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal itu, MNC Sekuritas juga terus memberikan update informasi terkini dalam dunia pasar modal terutama yang berkaitan dengan sesama unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yaitu PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP).

Seperti diketahui, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) akan melakukan penawaran umum terbatas VIII (PUT VIII), dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp4,5 triliun. Dana dari rights issue tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan MNC Bank, memperluas kapasitas pinjaman MNC Bank dan akuisisi nasabah secara digital serta pengembangan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital paling terintegrasi termasuk development Artificial Intelligence (AI).

Berikut ini adalah cara memperoleh rights BABP:

1. Beli saham BABP sebelum tanggal cum date di pasar reguler (8 September 2021).

2. Pastikan saham BABP masih dimiliki ketika tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD (10 September 2021).

3. Pada tanggal distribusi (13 September 2021), untuk setiap 2 lembar saham BABP yang dimiliki sebelum cum date, akan memperoleh HMETD sebanyak 1 lembar saham baru.

4. Rights yang dimiliki dapat ditebus menjadi saham pada periode pelaksanaan HMETD (14 - 27 September 2021) dengan cara Exercise Share.

5. Rights yang dimiliki dapat diperjual belikan pada sesi 1 yaitu pukul 08.55 – 12.00 WIB jam bursa selama tanggal 14-27 September 2021.

6. Saham hasil exercise rights akan diperoleh pada tanggal penyerahan saham yang berasal dari HMETD (16-29 September 2021). Jika rights masih dimiliki, tetapi belum ditebus pada tanggal akhir pelaksanaan HMETD, maka HMETD hangus dan tidak dapat ditebus menjadi saham.

Cum date HMETD di pasar tunai sendiri akan dimulai pada Jumat (10/09/2021). Untuk informasi selengkapnya mengenai rights issue, Anda dapat menyimak video berikut: bit.ly/belajarrightsissue. Dengan aplikasi MotionTrade, pembelian saham maupun penebusan rights dapat dilakukan secara online melalui smartphone Anda. Buka rekening saham dengan aplikasi MotionTrade sekarang!

