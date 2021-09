JAKARTA - Dampak utang Amerika Serikat (AS) ke Indonesia. Berdasarkan data Statista per Agustus 2021, utang AS mencapai USD28,4 triliun atau setara Rp404.500 triliun.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, utang Amerika Rp400.000 triliun dan jika terjadi default memang tidak langsung berdampak ke Indonesia. Jika gagal maka akan terjadi guncangan hebat pada ekonomi global dan dari situlah akan berdampak ke negara berkembang termasuk Indonesia.

Piter menyebut, jika AS gagal bayar maka harga surat utang yang dimiliki oleh banyak negara seperti China dan Jepang ini harganya akan jatuh.

"Nah surat utang pemerintah AS itu akan jadi junk bond kalau gagal bayar. Semua negara yang pegang akan melepas, ini membuat harga akan semakin jatuh dan pasti memukul ekonomi AS," katanya di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Menurut Piter, jika hal itu terjadi otomatis pasar keuangan dan ekonomi AS kolaps. Hal ini menurut dia tidak bisa dibayangkan sebab negara dengan ekonomi terbesar di dunia terjerembab ke dalam jurang krisis akibat gagal bayar. Salah satu dampak yang bisa dirasakan Indonesia adalah ekspor komoditi ke AS bakal berkurang. "Jika sudah kolaps atau hancur, maka ini pasti mempengaruhi ekonomi global. Jika ekonomi global kolaps, permintaan barang ekspor komoditi akan jatuh semuanya, ini berdampak ke negara berkembang," tutup Piter.