JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan pagi. Rupiah masih berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Selasa (5/10/2021), Rupiah melemah 3,5 poin atau 0,02% ke level Rp14.270 per USD. Rupiah hari ini bergerak pada level Rp14.270-Rp14.272 per USD.

Baca Juga: Dolar AS Melemah 0,2%, Investor Tunggu Data Pekerja AS

Sedangkan di Yahoo Finance, Rupiah berada pada level Rp14.265 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.265-Rp14.310 per USD.

Sementara itu, Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar AS turun dari level tertinggi, karena para pedagang menunggu data pekerjaan AS yang akan menjadi petunjuk kebijakan Federal Reserve selanjutnya.

Baca Juga: Rupiah Menguat Lawan Dolar AS, Pagi Ini di Level Rp14.240/USD

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang saingannya, merosot 0,2% menjadi 93,802. Indeks naik 0,8% minggu lalu ke level tertinggi sejak akhir September 2020.

Dengan pasar daratan China ditutup hingga Kamis (7/10/2021) untuk liburan Hari Nasional dan pasar Korea Selatan juga ditutup pada Senin (4/10/2021), perhatian investor tertuju pada data AS yang akan datang.

(fbn)