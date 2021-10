NEW YORK - Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar AS turun dari level tertinggi, karena para pedagang menunggu data pekerjaan AS yang akan menjadi petunjuk kebijakan Federal Reserve selanjutnya.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang saingannya, merosot 0,2% menjadi 93,802. Indeks naik 0,8% minggu lalu ke level tertinggi sejak akhir September 2020.

Dengan pasar daratan China ditutup hingga Kamis (7/10/2021) untuk liburan Hari Nasional dan pasar Korea Selatan juga ditutup pada Senin (4/10/2021), perhatian investor tertuju pada data AS yang akan datang.

“Data penggajian (payrolls) nonpertanian akan menjadi fokus besar untuk pasar minggu ini,” Kepala Global Valas Jefferies, Brad Bechtel, dikutip dari Antara, Selasa (5/10/2021).

Data Jumat (8/10/2021) diperkirakan menunjukkan peningkatan berkelanjutan di pasar kerja, dengan perkiraan 488.000 pekerjaan telah ditambahkan pada September, menurut jajak pendapat Reuters - cukup untuk menjaga Federal Reserve di jalur untuk mulai melakukan tapering sebelum akhir tahun.

The Fed telah mengisyaratkan kemungkinan akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan segera setelah November tetapi tersandung besar dalam data tenaga kerja yang dapat menunda rencananya, para pedagang khawatir.

“Akankah Fed bereaksi negatif terhadap pencetakan 300 ribu (pekerjaan)? Mungkin tidak. Dengan momentum tapering yang sudah sangat tinggi, The Fed akan mengalami kesulitan untuk membalikkan keadaan setelah kehilangan kecil dari seri yang sangat fluktuatif,” kata Bechtel.

“Jika kita melihat sesuatu yang lebih ekstrem seperti cetakan NFP (Non Farm Payrolls) negatif misalnya, maka kita bisa memiliki cerita yang berbeda dan The Fed mungkin terpaksa setidaknya berhenti sejenak,” katanya.

Dolar mendapat sedikit dukungan dari data pada Senin (4/10/2021) yang menunjukkan pesanan baru untuk barang-barang buatan AS mengalami percepatan pada Agustus, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi tampaknya telah melambat pada kuartal ketiga karena kekurangan bahan baku dan tenaga kerja.

Namun, spekulan di pasar valas telah tumbuh semakin bullish pada mata uang AS dalam beberapa pekan terakhir, dengan taruhan net long pada dolar AS naik ke level tertinggi sejak Maret 2020, data pada Jumat (1/10/2021) menunjukkan. Dengan harga minyak naik ke level tertinggi hampir 7 tahun, greenback sangat lemah terhadap krona Norwegia yang sensitif terhadap energi dan dolar Kanada. Dolar turun 0,6% terhadap krona dan tergelincir 0,5% terhadap loonie (dolar Kanada). Pound Inggris 0,5% lebih tinggi pada 1,3611 dolar, memperpanjang rebound dari level terendah 9 bulan yang disentuh minggu lalu.