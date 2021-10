JAKARTA - Indeks dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Dolar AS mengakhiri kenaikan beruntun lima minggu, karena sentimen risiko global pulih, membantu mengurangi permintaan untuk mata uang safe-haven.

Pasar saham global telah reli minggu ini karena kekhawatiran tentang ekonomi yang stagflasi telah mereda oleh perolehan laba perusahaan-perusahaan yang melampaui perkiraan di Amerika Serikat.

Data penjualan ritel AS yang kuat secara tak terduga untuk September juga mendorong sentimen. Penjualan ritel naik 0,7% bulan lalu, dibandingkan ekspektasi penurunan 0,2%, sebagian dibantu oleh harga-harga yang lebih tinggi.

"Selera risiko di sini tetap sangat, sangat kuat untuk saat ini," kata Boris Schlossberg, direktur pelaksana strategi valas di BK Asset Management.

"Itu membantu mata uang beta tinggi seperti pound, euro dan Aussie, hanya karena pasar merasa jauh lebih positif," katanya.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang rivalnya, awalnya menguat setelah data penjualan ritel, tetapi kemudian cenderung lebih rendah dan terakhir turun 0,106% pada 93,941. Greenback turun 0,19% untuk minggu ini, setelah terapresiasi selama lima minggu sebelumnya, dan mencapai tertinggi satu tahun di 94,563 pada Selasa (12/10/2021).

Kenaikan besar dalam kekuatan dolar, berdasarkan ekspektasi bahwa Federal Reserve AS dapat mulai menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan, mungkin berlebihan, dan dolar sekarang berkonsolidasi, kata Marc Chandler, kepala strategi pasar di Bannockburn Global Forex.

"Minggu depan akan membantu memperjelas apakah kita sedang konsolidasi, dan apakah konsolidasi itu seperti nafas yang menyegarkan atau merupakan awal dari koreksi," katanya.

Greenback telah reli terhadap mata uang utama lainnya sejak awal September di tengah ekspektasi bank sentral AS akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya di tengah membaiknya ekonomi dan melonjaknya harga-harga energi.

Risalah pertemuan Fed September mengkonfirmasi minggu ini bahwa pengurangan stimulus pasti akan dimulai tahun ini, meskipun pembuat kebijakan terbagi tajam mengenai inflasi dan apa yang harus mereka lakukan tentang hal itu.

Pasar uang saat ini memperkirakan sekitar 50/50 kemungkinan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada Juli.

Sterling naik 0,57% menjadi 1,3765 dolar AS, mencapai level tertinggi sejak 17 September, sementara euro turun tipis 0,03% menjadi 1,1595 dolar AS setelah menyentuh 1,1624 dolar AS pada Kamis (14/10/2021) untuk pertama kalinya sejak 4 September.

Dolar Aussie yang sensitif terhadap risiko bertambah 0,02% menjadi 0,7417 dolar AS, setelah naik menjadi 0,7439 dolar AS di awal sesi. Dolar Selandia Baru melonjak 0,54% menjadi 0,7068 dolar AS, memperpanjang lonjakan 1,0% pada Kamis (14/10/2021).

Yen Jepang mencatat kerugian terbesar, turun ke level 114,46 yen per dolar, terlemah sejak Oktober 2018. Yen adalah mata uang safe-haven dan telah terpukul oleh rebound dalam sentimen risiko termasuk di Asia. Dolar terakhir naik 0,53% terhadap yen di 114,28 yen.

Di pasar uang kripto, harga Bitcoin mencapai 60.000 dolar AS untuk pertama kalinya dalam enam bulan dan tidak jauh dari rekor tertinggi karena spekulasi regulator AS akan menyetujui ETF (exchange traded fund) Bitcoin berjangka.