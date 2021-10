JAKARTA - Acara Nyapit Cuan 2 yang digagas oleh MNC Financial Services merupakan salah satu rangkaian dari event virtual MNC Fest 2021 dalam rangka HUT ke-32 MNC Group.

Lomba virtual dengan format cerdas cermat tersebut akan mengulas soal keuangan, ekonomi dan digital brand Motion yang dimiliki oleh seluruh unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Berhadiah gadget Android dan saldo elektronik senilai total puluhan juta rupiah, tentunya sangat disayangkan apabila tidak mengikuti event ini karena pendaftarannya gratis alias tidak dipungut biaya.

Selanjutnya untuk mengetahui kisi-kisi dari acara cerdas cermat tersebut, seluruh unit bisnis MNC Financial Service akan mengadakan IG Live guna membeberkan bocoran dari kuis tersebut.

Besok Kamis 20 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB MNC Asset Management (MNC AM) akan mengadakan Instagram Live bersama dengan blogger & influencer keuangan, Dani Rachmat.

Mengusung tema “Strategi Cuan Dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap”, MNC AM yang diwakili oleh Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager dan Dani Rachmat akan mengulas tuntas soal all about reksa dana pendapatan tetap.

“Kita akan bahas detail mengenai reksa dana pendapatan tetap dan bagaimana strategi berinvestasinya dan pastinya akan banyak pertanyaan seputar reksa dana ini di kuis Nyapit Cuan 2 ini,” ungkap Annafrid.

Sementara itu Dani Rachmat yang akan menjadi narasumber juga menambahkan bahwa instrumen reksa dana pendapatan tetap merupakan salah satu jenis investasi yang mudah dan cocok untuk pemula karena tingkat risiko dan return menengah. “Investor pemula yang sudah mencoba reksa dana pasar uang, selanjutnya bisa naik level ke reksa dana pendapatan tetap. Besok malam kita bahas bagaimana strategi pengelolaannya,” tutur Dani. Jangan lewatkan IG Live -nya, dan bagi yang belum mendaftarkan diri di Nyapit Cuan 2 ini dapat segera mendaftarkan diri pada link bit.ly/nyapitcuan2 sampai dengan 30 Oktober 2021.