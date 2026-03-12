Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tak Perlu Sewa Kantor Mahal, i-Hub Coworking Space Sediakan Virtual Office di Jakarta Mulai Rp500 Ribu per Bulan

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |15:27 WIB
i-Hub Coworking Space Sediakan Virtual Office di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, konsep Virtual Office semakin populer di Indonesia. Banyak pelaku usaha kecil menengah (UKM), startup, hingga profesional independen mulai memilih layanan ini sebagai solusi praktis untuk memiliki alamat bisnis resmi tanpa harus menyewa kantor fisik dengan biaya besar.

Tren ini juga semakin berkembang seiring meningkatnya jumlah bisnis digital, perusahaan rintisan, serta pekerja fleksibel yang membutuhkan identitas bisnis profesional namun tetap efisien secara biaya.

Menjawab kebutuhan tersebut, i-Hub Coworking Space menghadirkan layanan Virtual Office dengan harga terjangkau, mulai dari Rp500 ribu per bulan, yang memungkinkan pelaku usaha memiliki alamat bisnis prestisius di pusat Jakarta.

Dengan layanan ini, pengguna dapat menikmati berbagai fasilitas seperti surat keterangan domisili usaha, alamat surat resmi untuk menerima dokumen bisnis, layanan resepsionis profesional, serta gratis akses daily coworking untuk satu orang.

Dengan alamat bisnis yang berada di kawasan premium, citra perusahaan pun dapat meningkat dan memberikan kesan lebih profesional di mata klien maupun mitra bisnis.

Selain layanan Virtual Office, i-Hub Coworking Space juga menyediakan coworking space, ruang meeting, dan event space dengan suasana profesional. Fasilitas ini memudahkan pengguna untuk bekerja, mengadakan meeting, atau menyelenggarakan event secara langsung di i-Hub kapan pun dibutuhkan.

Berlokasi di lantai 10 dan 11 Park Tower, kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, i-Hub Coworking Space berada di salah satu area strategis di ibu kota. Lokasinya mudah dijangkau dari berbagai titik penting seperti Istana Negara, kantor pemerintahan, kedutaan besar, hingga pusat perbelanjaan.

 

