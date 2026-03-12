MNC Life Raih Penghargaan Best Unit Link Awards 2026

JAKARTA – PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menorehkan prestasi kali ini dengan meraih penghargaan dalam ajang Best Unit Link Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust bekerja sama dengan PT Infovesta Utama.

Dalam ajang penghargaan tersebut, MNC Life berhasil meraih penghargaan pada kategori Saham Konvensional IDR – Periode 1 Tahun melalui produk unit link MNC Dinamis Saham. Penghargaan ini diberikan dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta pada 25 Februari 2026.

Best Unit Link Awards merupakan ajang pemeringkatan tahunan yang menilai kinerja produk unit link di industri asuransi jiwa Indonesia berdasarkan metodologi yang komprehensif dan objektif. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama, antara lain total return, risk adjusted return, serta downside risk, yang mencerminkan kinerja investasi sekaligus pengelolaan risiko secara berimbang.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen MNC Life dalam menghadirkan produk unit link dengan pengelolaan investasi yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan investasi serta menghadirkan produk yang tidak hanya memberikan potensi hasil yang kompetitif, tetapi juga dilengkapi dengan perlindungan yang dapat mendukung perencanaan keuangan jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Produk MNC Dinamis Saham merupakan pilihan investasi pada produk unit link MNC Life yang mengalokasikan dana pada instrumen saham dengan potensi pertumbuhan jangka panjang, sehingga memberikan peluang optimal bagi nasabah dalam mengembangkan nilai investasinya.