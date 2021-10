JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank ikut berpartisipasi memberikan sejumlah program menarik dalam gelaran acara Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan (FinExpo BIK) 2021 yang digelar sejak 18 Oktober - 2 November 2021.

Acara ini merupakan kegiatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga jasa keuangan yang bertujuan untuk mendukung target inklusi keuangan pemerintah sebesar 90% pada akhir 2024.

Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan mengatakan melalui sinergi antara lembaga jasa keuangan dengan regulator, diharapkan target inklusi keuangan pemerintah bisa tercapai.

Baca Juga: Semua Bisa Dapat Smartphone dari MotionBanking dari MNC Bank (BABP), Ini Caranya!

“Dukungan MNC Bank di Financial Expo (FinExpo) 2021 disertai dengan program unggulan untuk mendukung inklusi keuangan dengan tema 'PESTA7 Melayani Semua' antara lain promo kartu kredit MNC Bank, promo tabungan berhadiah, promo layanan MotionBanking dan webinar edukasi atau literasi keuangan," tutur Mahdan, di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Untuk promo kartu kredit MNC Bank, gunakan belanja apa saja dan di mana saja, total akumulasi mulai Rp1,5 juta per bulan, bisa mendapatkan voucher belanja hingga Rp250.000, cashback Rp77.000 dI SPBU dengan kartu kredit Gold/Platinum MNC Bank berlogo Visa dan cashback Rp300.000 untuk pengajuan baru kartu kredit Motion MNC Bank berlogo Mastercard.

Baca Juga:Cek di Sini, MotionBanking dari MNC Bank (BABP) Umumkan Ribuan Pemenang Smartphone!

Untuk promo Tabungan MNC Bank, pengunjung bisa mendapatkan bonus e-voucher belanja Rp100.000 dan t-shirt edisi terbatas sinetron Ikatan Cinta untuk setiap pembukaan baru Tabungan Dahsyat mulai dari Rp2 juta. Untuk setoran awal mulai dari Rp1 juta, berhak atas e-voucher senilai Rp100.000.

Jika nasabah bisa menjaga saldo rata – ratanya tiap bulan di angka Rp10 juta, nasabah berhak mengikuti undian Tabungan Dahsyat untuk memenangkan beragam hadiah dahsyat dengan grand prize kendaraan premium Toyota Alphard.

Untuk promo layanan perbankan digital MotionBanking ada hadiah ribuan smartphone setiap bulan untuk pembukaan rekening di MotionBanking, bonus bunga hingga 6% per tahun, suku bunga hingga 3,5% per tahun untuk pembukaan tabungan dan penempatan dana di MotionBanking selama bulan Oktober 2021. Maksimum bonus bunga Rp500.000 per bulan. Masih ada lagi cashback biaya transfer SKN hingga 10 kali setiap bulannya.

“Jangan lupa kunjungi booth MNC Bank di Virtual FinEXPO Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 selama periode 18 Oktober - 2 November 2021 dengan mengakses bit.ly/MNCBank-FinExpo . Ada total hadiah senilai ratusan juta rupiah menanti!” pungkas Mahdan. FinExpo BIK 2021 merupakan platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi program promo, reward, edukasi keuangan dan kegiatan selama BIK 2021. Melalui kegiatan BIK 2021 dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Gunakan juga aplikasi MotionBanking yang membantu pengaturan dan transaksi keuangan Anda. Unduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple AppStore melalui tautan https://onelink.to/q2ss2g. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan #MNCBank #Pesta7MelayaniSemua, silakan mengunjungi mncbank.co.id, menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188 dan follow IG @officialmncbank.