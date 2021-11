JAKARTA – Harga BBM Shell naik mulai ini. Hal tersebut dipengaruhi gejolak harga minyak dunia.

Menurut pantauan di laman shell.co.id, tercatat harga BBM Shell naik dari bulan sebelumnya. Dikutip dari laman resmi perusahaan, Senin (1/11/2021), untuk Jakarta harga BBM Shell menjadi Rp12.860 per liter dari sebelumnya Rp11.550 per liter.

Kemudian, penyesuaian harga juga dilakukan untuk BBM jenis Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, dan Shell V-Power Nitro+. Adapun harga yang tercantum merupakan harga BBM maksimum sesuai peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Tercatat untuk Shell V-Power menjadi Rp13.400, Shell V-Power Diesel Rp13.000, dan Shell V-power Nitro+ Rp13.700. Harga tersebut juga berlaku di Banten dan Jawa Barat.

Sementara untuk Jawa Timur, Shell Super Rp12.150, Shell V-Power Rp13.400. Lalu, di Sumatera Utara harga Shell Super menjadi Rp11.500 dan Shell V-Power menjadi Rp12.300.

Berikut daftar harga BBM yang berlaku di Shell pada 1 November 2021:

- Shell Super (RON 92), Rp12.860 per liter.

- Shell V-Power (RON 95), Rp13.400 per liter.

- Shell V-Power Diesel (CN 51), Rp13.000 per liter.

- Shell V-Power Nitro+ (RON 98), Rp13.700 per liter.

Sebelumnya, Shell menurunkan harga BBM per 1 Oktober 2021. Untuk Shell V-Power Nitro+ seharga Rp12.270 per liter dari sebelumnya Rp12.310 per liter. Lalu, Shell V-Power turun Rp40 per liter dari sebelumnya Rp12.070 per liter menjadi Rp12.030 per liter.

Sedangkan Shell Super turun dari Rp11.570 per liter menjadi Rp11.550 per liter. Harga tersebut merupakan acuan untuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.