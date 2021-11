JAKARTA - Dalam rangka percepatan edukasi dan inklusi keuangan pasar modal syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyelenggarakan kegiatan virtual expo Sharia Investment Week 2021 yang akan diadakan pada tanggal 11-13 November 2021.

Sebagai salah satu manajer investasi yang memiliki produk unggulan reksa dana syariah, MNC Asset Management (MNC AM) yang merupakan salah satu anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group turut berpartisipasi dalam memeriahkan event tersebut dengan membuka virtual booth yang terdapat pada cluster APRDI (Asosiasi Pelaku Reksa Dana Indonesia).

Dalam virtual booth MNC AM tersebut terdapat berbagai informasi mengenai reksa dana syariah unggulan MNC AM seperti MNC Dana Syariah Barokah, MNC Dana Syariah, MNC Dana Syariah Ekuitas serta promo gratis saldo reksa dana senilai Rp200.000 bagi pengunjung virtual booth MNC Asset yang beruntung dan akan diundi pada hari ketiga pelaksanaan expo.

Di samping itu, pada virtual booth MNC AM juga terdapat fitur live chat via Whatsapp yang dapat langsung tersambung ke tim marketing secara langsung sehingga pengunjung dapat bertanya langsung kepada petugas.

Adapun produk syariah unggulan MNC AM salah satunya yaitu MNC Dana Syariah dengan indikasi imbal hasil 6,82 % p.a (berdasarkan fund fact sheet per Oktober 2021) dan masuk dalam Top 2 Evaluator Bareksa per 29 Oktober 2021.

Ayo kunjungi virtual booth MNC AM, dan dapatkan kesempatan untuk meraih undian saldo reksa dana pendapatan tetap syariah gratis, masing-masing senilai Rp200.000 untuk lima orang yang beruntung selama pelaksanaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2021!

