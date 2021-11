JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan update terbaru seputar emiten dalam dunia pasar modal bagi nasabahnya.

Salah satu emiten yang mempunyai prospek investasi menjanjikan adalah PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF). Emiten yang bergerak dalam bidang produksi, pemasaran dan perdagangan pupuk buatan ini telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 31 Maret 2020.

Tren kenaikan harga sawit sejak pertengahan tahun 2021 membuat kenaikan permintaan pupuk kian melonjak. Hal ini tercermin dari angka penjualan Q3/2021 sebesar Rp1,25 triliun, atau naik sebesar 25,50% dibandingkan dengan Q3/2020 sebesar Rp994,89 miliar.

Karena kenaikan permintaan tersebut, SAMF kemudian merealisasikan belanja modal (Capex) untuk meningkatkan kapasitas pabrik, dengan anggaran biaya sekitar Rp105 miliar. Direktur Utama SAMF Yahya Taufik menyatakan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pupuk tersebut, SAMF terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dari 600.000 ton/tahun menjadi 700.000 ton/tahun.

“SAMF mempersiapkan anggaran (Capex) 2021-2022 sekitar Rp105 miliar. Pada tahun 2021, SAMF mengalokasikan Rp64 miliar untuk pengadaan mesin produksi dan instalasi; Rp22,5 miliar untuk pengadaan lahan bagi perluasan pabrik dan Rp13,5 miliar untuk perluasan gudang bahan baku dan barang jadi,” jelas Yahya.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2022, SAMF merencanakan melakukan pengadaan kantor pemasaran di Sampit dan Pekanbaru dengan anggaran Rp5 miliar.

Bagaimana upaya SAMF untuk memenuhi permintaan pupuk yang melonjak secara signifikan? Strategi apa yang dilakukan oleh SAMF untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis pupuk ini? Seperti apakah prospek sektor bisnis pupuk ke depannya menurut tim Riset MNC Sekuritas?

Simak ulasan selengkapnya dalam webinar Company Update SAMF bertajuk “Strategi Jitu SAMF Menuai Keuntungan Bisnis Pupuk”. Webinar ini akan menghadirkan pembicara Direktur Utama SAMF Yahya Taufik dan diselenggarakan pada Rabu (1/12/2021) pada pukul 15.30 – 17.00 WIB.

Anda dapat melakukan mendaftar secara online melalui link: bit.ly/SAMFwebinar! Ayo segera daftar karena acara ini gratis untuk umum dan kapasitasnya terbatas! Raih juga kesempatan untuk memenangkan hadiah doorprize senilai total Rp2,5 juta!

