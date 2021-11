JAKARTA - Wall Street lebih rendah pada pada penutupan Rabu (Kamis pagi WIB) di tengah ketakutan inflasi dan kekhawatiran rantai pasokan yang berasal dari pendapatan pengecer, dengan investor bertaruh bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan untuk menjinakkan kenaikan harga-harga.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 211,17 poin atau 0,58%, menjadi berakhir di 35.931,05 poin. Indeks S&P 500 berkurang 12,23 poin atau 0,26%, menjadi menetap di 4.688,67 poin. Indeks Komposit Nasdaq melemah 52,28 poin atau 0,33%, menjadi ditutup pada 15.921,57 poin.

Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi dan keuangan jatuh 1,74% dan 1,11%, memimpin penurunan. Sedangkan sektor real estat terangkat 0,64 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terbaik.

Baca Juga: Wall Street Melemah, Saham Sektor Teknologi Tertekan

Target Corp adalah peritel besar terbaru yang melaporkan hasil positif, menaikkan perkiraan tahunan dan mengalahkan ekspektasi laba, mengutip lebih awal dimulainya belanja liburan.

Tetapi saham perusahaan anjlok 4,7%, mengikuti penurunan rekannya Walmart pada Selasa (16/11/2021), karena kedua pengecer itu mengindikasikan pukulan terhadap margin kuartal ketiga mereka dari masalah rantai pasokan.

Pengecer lain yang belum menyampaikan laporan keuangannya diperdagangkan lebih rendah. Macy's Inc dan Kohls Corp masing-masing jatuh 4,5% dan 3,1%, menjelang angka yang akan diposting pada Kamis pagi, serta Gap Inc dan Urban Outfitters Inc, minggu depan, tergelincir 5,2% dan 4,2%.

Baca Juga: Wall Street Menguat Ditopang Saham Teknologi

Beberapa pengecer melawan tren. TJX Companies Inc melonjak 5,8%, penutupan tertinggi sejak 27 Agustus, setelah melaporkan pendapatan yang melampaui estimasi, peningkatan program pembelian kembali sahamnya, dan memperkirakan posisi yang baik untuk memenuhi permintaan musim liburan.

Lowe's Cos Inc naik 0,4% setelah rantai perbaikan rumah itu menaikkan perkiraan penjualan setahun penuh karena permintaan yang lebih tinggi. Peer Home Depot juga melaporkan hasil yang kuat pada Selasa (16/11/2021). Dow juga dibebani oleh Visa Inc, yang merosot 4,7% setelah Amazon.com Inc mengatakan akan berhenti menerima kartu yang dikeluarkan oleh operator di Inggris itu karena biaya transaksi yang tinggi. Sementara data ritel yang kuat minggu ini menunjukkan kenaikan inflasi belum menghambat pertumbuhan ekonomi sejauh ini, investor khawatir bahwa kenaikan harga-harga lebih lanjut dapat merusak pertumbuhan dan mendorong Federal Reserve ke dalam kebijakan pengetatan lebih cepat dari jadwal. “Anda mengalami inflasi pada tingkat tertinggi dalam 31 tahun, tetapi kami berada pada tingkat suku bunga terendah yang pernah kami miliki, jadi hal-hal itu tidak terhubung,” kata Salem Abraham, manajer portofolio Abraham Fortress Fund. Dia menambahkan sementara masalah rantai pasokan akan mereda ketika COVID pindah ke status endemik, peningkatan besar yang terlihat dalam jumlah uang beredar akan memastikan inflasi akan tetap menjadi masalah serius selama bertahun-tahun. Komentar kontras dari Presiden Fed James Bullard dan Mary Daly pada Selasa (16/11/2021) juga menimbulkan lebih banyak ketidakpastian di pasar. "The Fed akan bertahan selama mereka bisa . Tetapi jika (inflasi) terus naik, dan Anda terus melihat tekanan inflasi, maka itu menjadi pertanyaan tentang berapa banyak dan seberapa sering (suku bunga) akan naik," kata Joe Saluzzi, co-manager perdagangan di Themis Trading di Chatham, New Jersey. Pendapatan ritel yang kuat minggu ini akan mengakhiri musim laporan keuangan kuartal ketiga yang optimis, yang telah mendorong indeks Wall Street ke rekor tertinggi. Pembuat kendaraan listrik secara luas positif. Tesla dan Canoo keduanya naik 3,3 persen, yang terakhir setelah memperkirakan akan memulai produksi di AS lebih cepat dari yang diharapkan. Sono Group NV melejit 155% pada debutnya di Nasdaq. Tetapi Rivian Automotive Inc anjlok 15,1% karena investor mengunci keuntungan dari kenaikan hampir 71 persen sejak pencatatan sahamnya minggu lalu.