JAKARTA - Pantun khas tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat membuka sekaligus menjadi keynote speaker dalam "Indonesia UKM Forum", yang diselenggarakan Radio Trijaya.

Menparekraf Sandiaga mendorong sektor UMKM untuk bangkit dan pulih, terutama melalui digitalisasi. "Waktu saya memulai usaha belum ada teknologi digital, saya harus berjuang dengan teknologi manual," ceritanya.

Memulai usaha dengan 3 orang karyawan saat di-PHK, Sandiaga saat menjadi pengusaha mampu membangkitkan usahanya bidang investasi menjadi 30 ribu staf, dengan sistem manual.

"Jangan pernah berinovasi karena teknologi terus berkembang. Pastikan usaha kita berada dalam lingkup ekosistem digital," pesan Menparekraf, Sabtu (20/11/2021).

Menurutnya, usaha yang maju dalam pandemi adalah yang mampu beradaptasi, berkolaborasi dengan memanfaatkan seluruh peluang di tengah keterbatasan, sehingga mampu berdampak positif terutama membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Saya ingin menitipkan etos kerja 4 As: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas adalah kunci sukses dalam berusaha," jelas Menparekraf Sandi.

Disiplin protokol kesehatan juga harus terus ditingkatkan. "Tingkatkan semangat bergotong royong, kolaborasi secara maksimal, bangkitkan kembangkan UMKM di era pandemi. Together with Radio Trijaya Network, yes we can do it," tutup Menparekraf saat pembukaan kegiatan Radio MNC Trijaya Network.

"Indonesia UKM Forum" adalah program rutin radio di Indonesia, yang pertama dan satu-satunya telah diresmikan oleh perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, tepat pada hari UMKM Nasional, 12 Agustus 2021 lalu. Berfokus pada kemajuan pengusaha nasional maupun lokal, pada webinar seri kedua, "Indonesia UKM Froum - Bandung", dipandu Station Manager MNC Trijaya Bandung Aldian Norman. Selain keynote speaker Menparekraf Sandiaga Uno, narasumber yang menyampaikan materi yaitu CEO PT Modal Anak Bangsa Samuel Mulyono, Akademisi / Pelaku Usaha Dr. Oktri, Co-founder Evermos Ilham, dan VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi. Ratusan peserta dari berbagai komunitas pelaku UKM, ikut berpartisipasi dalam kegiatan, yang juga disiarkan di 104,6 Trijaya FM Jakarta, jaringan Radio Trijaya seluruh Indonesia, streaming di website mnctrijaya.com, Live YouTube dan Facebook MNC Trijaya, serta Live Instagram @mnctrijayafm.