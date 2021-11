BOGOR - MNC Finance menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 dan sekaligus merayakan HUT ke-32 yang mengusung tema One Team, One Dream, Face The Challenge di Hotel Lido Lake Resort, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Diharapkan, tema tersebut dapat memupuk kebersamaan, kekompakan dan etos kerja para karyawan agar semakin baik lagi dan menjadi awal semangat baru untuk menyusun strategi guna menghadapi tantangan di tahun-tahun yang akan datang serta selalu menjadi solusi bagi masyarakat untuk melangkah maju menggapai mimpi dan harapan bersama. Dalam kegiatan ini, terdapat dua pembahasan yakni pencapaian tahun 2021 dan target pada 2022.

"Rakernas hari ini sekalian kami merayakan HUT MNC Finance yang ke-32. Jadi kami satukan di Lido Resort miliknya MNC juga. Kami membahas masalah target 2022 dan achievement di 2021," kata Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin, Sabtu (20/11/2021).

Gabriel mengatakan, pencapaian MNC Finance pada tahun ini masih berkontribusi dari target sekitar 75 persen. Diharapkan, pada tahun 2022 semakin lebih baik lagi.

"Achievement yang kami sudah lakukan di tahun ini di masa pandemi pun kami masih bisa berkontribusi dari target kami sekitar 75 persen, tapi kami berharap di 2022 nanti semakin baik penanganan pandeminya. Kami harap target kami di 2022 bisa kami capai bahkan bisa terlampaui," ungkapnya.

Terkait pesan dari Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo terkait digitalisasi menjadi catatan penting dan target MNC Finance pada tahun 2022 melalui aplikasi pembiayaan digital yaitu MotionCredit. Hal itu guna memudahkan dan menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan MNC Finance. "Sebetulnya untuk MNC Finance kami juga memang betul yang dikatakan Pak Hary salah satunya ke digital. Nanti untuk proses di depannya mencari aplikasi atau leads yang kami lakukan dengan ada aplikasi yang kami biasa pakai namanya Bang Kredit Mobile itu akan kami launch lagi untuk mempermudah untuk masyarakat yang memang mau membutuhkan pendanaan MNC Finance agar lebih gampang dari mana aja bisa mereka bisa apply," kata Gabriel. Termasuk terkait pemilihan produk dan sumber daya manusia (SDM) yang akan lebih ditingkatkan lagi sesuai arahan pimpinan. Dengan begitu, dia berharap target di tahun 2022 mendatang bisa tercapai. "Target 2022 dibanding 2021 itu kami naik hampir sekitar 35 persen, besar harapan kami pandemi ini bisa berlalu ya kami bisa achieve dan target yang kami sudah setting dan sudah menandatangi komitmen semua untuk di 2022. Naik salesnya dengan otomatis pendapatan juga akan naik," katanya.