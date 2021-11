JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan promosi untuk menarik minat nasabah generasi milenial agar semakin gemar untuk berinvestasi.

Investasi saham telah menjadi salah satu produk investasi yang menarik minat generasi milenial. Hal ini terbukti dari data Bursa Efek Indonesia. Jumlah investor pasar modal telah mencapai 6,7 juta investor dengan 3 juta di antaranya merupakan investor saham per Oktober 2021.

Saham menjadi salah satu produk investasi yang digemari karena proses investasinya yang kini dapat dilakukan dengan makin praktis. Membuka rekening saham, misalnya, sudah dapat dilakukan melalui aplikasi online trading MotionTrade.

Anda dapat membuka rekening saham melalui fitur ‘Open Account’ di mana proses pembukaan rekening saham dapat dilakukan secara full online.

Hal lain yang menarik minat generasi milenial dalam berinvestasi saham adalah nominal awal dalam berinvestasi saham. Dengan dimulai dari nominal Rp100.000, kini nasabah sudah mulai dapat berinvestasi saham dan memilih sendiri saham incarannya.

Melalui promo #InvestorUnder30 Investasi Milenial, MNC Sekuritas mengajak generasi muda Indonesia untuk berinvestasi reksa dana. Dapatkan cashback 100% brokerage fee untuk investor yang baru saja membuka rekening di MNC Sekuritas serta berusia di bawah 30 tahun.

Calon nasabah MNC Sekuritas dapat membuka rekening secara full online melalui aplikasi MotionTrade selama periode program, yaitu dari 1 Oktober-30 Desember 2021. Cashback diberikan dalam bentuk reksa dana di aplikasi MotionTrade dan diberlakukan tanpa minimum deposit. Simak informasi selengkapnya melalui link: bit.ly/investorunder30!

