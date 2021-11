NEW YORK - Presiden AS Joe Biden kembali mengangkat Jerome Powell sebagai Kepala Bank Sentral AS, Federal Reserve.

Biden mengatakan, Powell memainkan peran penting dalam membantu AS pulih dari kemunduran ekonomi terburuk yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

Baca Juga: The Fed Tahan Suku Bunga, Inflasi AS Bisa Capai 2%

Pengangkatan Powell, untuk menduduki salah satu jabatan kebijakan ekonomi paling penting di dunia itu, mengakhiri spekulasi beberapa minggu dalam pasar finansial dan dalam lingkaran politik Washington.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan pengangkatan Jerome Powell sebagai Kepala Federal Reserve di Gedung Putih pada Senin 22 November 2021. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga: The Fed Proyeksikan Pemulihan Ekonomi AS Lebih Cepat

Sebelumnya, beberapa anggota Demokrat yang progresif di Kongres telah mendorong Biden untuk mengangkat Gubernur Bank Sentral Lael Brainard untuk mengepalai Bank Sentral. Tapi Biden menunjuknya sebagai wakil kepala.

Powell adalah seorang tokoh Republik dan mantan eksekutif ekuitas swasta. Powell pertama kali diangkat sebagai kepala Bank Sentral oleh mantan presiden Donald Trump yang juga seorang tokoh Republik. Bursa keuangan menyambut baik pengangkatan kembali Powell. Semua indeks saham utama AS naik tajam dalam perdagangan Senin pagi.