JAKARTA – Negara yang memiliki jam kerja terpendek setiap pekannya. Mayoritas negara di Eropa atau negara maju lainnya sudah menerapkan jam kerja pendek.

Menurut data Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), rata-rata negara tersebut memiliki jam kerja hanya 26 – 35 jam per pekan.

Hal ini tentu jauh lebih sedikit dari jam kerja di Indonesia 40 jam per pekan atau 7 jam sehari dalam 6 hari.

Dan berikut daftar negara dengan jam kerja terpendek yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Selasa (30/11/2021).

1. Jerman

Jam kerja: 25,6 jam/pekan

Upah minimal: Rp154.000/jam

Jerman merupakan negara maju dengan berbagai inovasi dan energi terbarukan memiliki jam kerja yang pendek, yaitu 25,6 jam/pekan.

2. Denmark

Jam kerja: 25,8 jam/pekan

PDB: USD60.908 atau Rp87 juta

Oleh PBB Denmark pernah menjadi negara dengan populasi yang paling bahagia. Negara ini juga sudah menghasilkan 25% energinya dari tenaga angin. Negara ini memiliki pertumbuhan GDP di kisaran 2% selama dua tahun terakhir.

3. Inggris

Jam kerja: 26 jam/pekan

Upah minimal: Rp144.000/jam

Negara yang terkenal dengan klub sepak bolanya ini ternyata memiliki jam kerja yang rendah, sekitar 4 jam sehari. Walaupun begitu PDB per kapita hingga USD40.284 dan dengan tingkat penganggurannya sekitar 3,8%.

4. Norwegia

Jam kerja: 26,3 jam/pekan

Salah satu negara Skandinavia ini memiliki rata-rata jam kerja yang hampir mirip dengan Inggris. Negara ini memiliki PDB per kapita sekitar USD67.294 pada tahun 2020.

5. Belanda Jam kerja: 26,9 jam/pekan Upah minimal: Rp27 juta/bulan Negeri kicir angin itu pernah menjadi negara dengan jam kerja paling pendek di tahun 2014. Belanda juga membuat peraturan dengan tujuan menyeimbangkan kehidupan pekerjanya. 6. Austria Jam kerja: 27 jam/pekan Upah minimal: - Jam kerja Austria, yaitu 27 jam sepekan atau hanya 5 jam perhari dan masih ada libur dua hari. Negara yang berada di Eropa Tengah ini memiliki PDB per kapita sebesar USD48.105 atau Rp687 juta per tahun. 7. Prancis Jam kerja: 27 jam/pekan Upah minimal: Rp24,9 juta/bulan Sama seperti Austria, Prancis juga memiliki jam kerja sekitar 27 jam per pekannya. Dalam sektor ekonomi Prancis memang punya industri dari berbagai sektor. Pertumbuhan PDB negaranya juga termasuk tinggi, yaitu antara 5-6%. 8. Swedia Jam kerja: 27,3 jam/pekan Upah minimal: - Swedia memiliki ekonomi yang sebagian besar berasal dari industri mesin, elektronik, dan kendaraan bermotor. Selain waktu yang singkat, keadaan jam kerja di Swedia juga tergolong fleksibel. 9. Luxemburg Jam kerja: 27,5 jam/pekan Upah minimal: Rp35,7 juta/bulan Negara kecil yang memiliki ekonomi yang stabil, jam kerja yang singkat, dan dengan tingkat pengangguran yang rendah. Bukan hanya itu negara tersebut memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia, yaitu sebesar USD87.955 atau Rp1,2 miliar. 10. Islandia Jam kerja: 27,6 jam/pekan Upah minimal: - Hampir sama dengan Luxemburg, Islandia juga merupakan negara kecil di Eropa yang memiliki populasi yang sedikit. Memiliki PDB per kapita sebesar USD59.260 dan pernah menjadi negara dengan kualitas asuransi terbaik di dunia.