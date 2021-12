JAKARTA - Pemerintah akan memberlakukan sistem ganjil-genap (gage) di 4 ruas jalan tol saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penerapan sistem ganjil genap dilakukan untuk menekan tingkat penyebaran covid-19 dan mobilitas masyarakat selama libur Nataru.

“Adapun sistem ganjil genap yang direncanakan akan diterapkan di 4 tol ruas tol Tangerang-Merak, ruas tol Bogor-Ciawi-Cigombong, ruas tol Cikampek-Palimanan-Kanci, ruas tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi," kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Kemudian untuk pengaturan kendaraan di jalan tol, Kemenhub akan melakukan skema ganjil genap, buka tutup rest area, oneway, contraflow, serta melaksanakan random sampling di rest area atau tempat-tempat yang ditetapkan.

“Sedangkan, pada jalan non tol diterapkan skema ganjil genap juga di kawasan wisata kita lakukan one way contraflow dan berbagai upaya. yang penting kita akan melakukan random sampling tentang ketaatan mereka tentang peduli lindungi dengan dua kali vaksin dan melakukan antigen,” katanya.

Kemenhub akan mengkoordinasikan dan memastikan kesiapan operasionalisasi angkutan umum selama Nataru dengan melakukan kesiapan dan kelaikan operasi armada di setiap moda dengan ramp check. “Tentu kita lakukan konsolidasi bersama TNI, Polri dan stakeholders dan bersama sama membuat posko-posko dan oleh karenanya kita selalu mengimbau kepada pemda untuk melakukan posko check point di daerah kedatangan dan keberangkatan,” ujarnya.