Sopir Truk Bakal Dapat Rumah Subsidi dan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi

Kemenhub sedang melakukan pembahasan terkait rencana pemberian rumah subsidi khusus untuk pengemudi truk. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang melakukan pembahasan terkait rencana pemberian rumah subsidi khusus untuk pengemudi truk. Rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan truk ODOL (Over Dimension Over Load).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, aspek kesejahteraan dinilai menjadi penyebab masih maraknya praktik truk ODOL di jalan raya.

Selain itu, pemerintah juga mewacanakan untuk memberikan akses pendidikan lewat program beasiswa sampai pada jenjang perguruan tinggi, khusus untuk anak pengemudi truk.

"Penyediaan perumahan khusus melalui skema subsidi, serta program beasiswa dan akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak pengemudi," kata Dirjen Aan di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Integrasi dan Multimoda, Risal Wasal menuturkan keberadaan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan merupakan dampak dari berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan keselamatan.

"Maka dari itu, permasalahan ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir sehingga meningkatnya aspek keselamatan pada sistem angkutan barang," katanya.

Kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target zero over dimension over load (zero ODOL) pada 1 Januari 2027.

"Semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik di berbagai aspek. Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," ujar AHY dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/10).

AHY menyoroti setidaknya lima tantangan utama dalam merealisasikan kebijakan zero ODOL, pertama tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan dimensi dan muatan kendaraan.