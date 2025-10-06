Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sopir Truk Bakal Dapat Rumah Subsidi dan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |17:48 WIB
Sopir Truk Bakal Dapat Rumah Subsidi dan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi
Kemenhub sedang melakukan pembahasan terkait rencana pemberian rumah subsidi khusus untuk pengemudi truk. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang melakukan pembahasan terkait rencana pemberian rumah subsidi khusus untuk pengemudi truk. Rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan truk ODOL (Over Dimension Over Load).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, aspek kesejahteraan dinilai menjadi penyebab masih maraknya praktik truk ODOL di jalan raya.

Selain itu, pemerintah juga mewacanakan untuk memberikan akses pendidikan lewat program beasiswa sampai pada jenjang perguruan tinggi, khusus untuk anak pengemudi truk.

"Penyediaan perumahan khusus melalui skema subsidi, serta program beasiswa dan akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak pengemudi," kata Dirjen Aan di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Integrasi dan Multimoda, Risal Wasal menuturkan keberadaan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan merupakan dampak dari berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan keselamatan.

"Maka dari itu, permasalahan ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir sehingga meningkatnya aspek keselamatan pada sistem angkutan barang," katanya.

Kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target zero over dimension over load (zero ODOL) pada 1 Januari 2027.

"Semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik di berbagai aspek. Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," ujar AHY dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/10).

AHY menyoroti setidaknya lima tantangan utama dalam merealisasikan kebijakan zero ODOL, pertama tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan dimensi dan muatan kendaraan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174836//mnc_univeristy-XGcM_large.jpg
MNC University Ramaikan Edu-Fair SMAN 94 Jakarta, Disambut Antusias dengan Program Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174833//mnc_univeristy-YH9G_large.jpg
MNC University Jadi Tuan Rumah Anugerah Insan Layanan 2025 Bersama ASQI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174831//ahy-uNLb_large.jpg
AHY Ungkap 5 Tantangan Capai Zero ODOL, dari Inkonsistensi Hukum hingga Kesejahteraan Sopir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/470/3174518//presiden_prabowo-Vp3x_large.jpg
Janji dan Fakta Prabowo soal Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/65/3174315//ini_link_resmi_dan_cara_daftar_magang_nasional_bergaji_umr_2025-LCp6_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Daftar Magang Nasional Bergaji UMR 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement