Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Beri Pelni Hampir Rp 3 Triliun di 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |12:15 WIB
Kemenhub Beri Pelni Hampir Rp 3 Triliun di 2026
Kapal Pelni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mendapat menerima PSO dari pemerintah dengan total Rp2,97 triliun. Terdiri dari Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang, penugasan subsidi tol laut sebesar Rp135 miliar, penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan penugasan subsidi kapal ternak sebesar Rp13 miliar.

Tidak hanya itu, pada tahun 2026 ppenugasan dari Pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut dan 1 trayek khusus kapal ternak

Hal tersebut tertuang dalam Penandatanganan Terpadu Kerjasama Pelayaran Perintis serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy menyampaikan bahwa penandatanganan terpadu ini menjadi langkah strategis bagi kelanjutan pelayanan transportasi laut yang inklusif dan merata di Indonesia.

"Penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini menjadi fondasi penting bagi PELNI untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP. Kami berkomitmen penuh untuk mengoperasikan trayek-trayek ini dengan standar keselamatan dan pelayanan yang baik," ujar Dessy dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani beberapa perjanjian penting lainnya, yaitu pengoperasian kapal milik negara (kapal rede) untuk angkutan perairan pelabuhan, subsidi operasi kapal khusus ternak dan layanan angkutan barang di laut dengan tarif terjangkau yang ditugaskan kepada PELNI. Ketiga perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto bersama PPK Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193021//penerbangan-MRyi_large.jpg
Orang RI Pilih ke Luar Negeri, Penerbangan Domestik Lesu saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245//libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231//pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192137//perhubungan-zDbW_large.jpg
Catat! Ini Daftar Nomor Telepon Penting saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191247//bus-Q4mF_large.png
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement