JAKARTA – Generasi milenial kerap merasakan banyak godaan finansial. Adapun jika tidak pandai mengelola keuangan, maka bisa berpotensi bangkrut di masa tua nanti.

Tidak sedikit dari generasi milenial juga punya kecenderungan untuk mengutamakan gaya hidup alih-alih mencukupi kebutuhan primer. Sehingga, hal tersebut memunculkan kebiasaan yang berpotensi membahayakan kondisi keuangan di masa mendatang.

Oleh karena itu, Perencana keuangan dan CEO Zap Finance, Prita Hapsari Ghozie, membagikan beberapa money habit penting untuk generasi milenial. Mulai dari paying your bills on time, hingga repetition is the key.

“#temanPrita, tahu ga, salah satu modal dasar yang akan membantu keuangan adalah memiliki Good Money Habit. Apa saja itu?” tulis Prita dikutip dari akun Instagram pribadinya @pritaghozie, Kamis (2/12/2021).

Berikut beberapa money habit penting untuk generasi milenial:

1. Paying Your Bills On Time

Keutamaan habit ini adalah terhindar dari kejaran telepon CS, tidak perlu bayar denda, dan tidak bakalan mengalami mati listrik.

Caranya:

- Pilih tanggal tertentu untuk bayar tagihan: per tanggal 1 dan 15.

- Pakai sistem autopay untuk tagihan.

2. Creating Monthly Budget

Budget ini benar-benar seperti panduan rencana pengeluaran untuk bulanan tersebut, bukan sebagai target yang membuat stres.

Caranya: copy paste saja budget bulan Januari. Lalu, buat modifikasi untuk pengeluaran yang sifatnya khas untuk bulan tersebut, misalnya bayar pajak, THR pekerja, dan lain-lain.

3. Make Automatic Savings Dengan begini, dijamin kita pasti nabung dan investasi setiap bulan. Caranya: - Jika kamu punya rekening tabungan, setup sistem goal-saver atau ikut program auto-installment reksa dana. - Jika kamu punya DPLK dari kantor, minta bantuan HRD untuk menambah opsi iuran pribadi jika memungkinkan. 4. Track Your Financial Journey Jika #temanPrita beneran serius mau menata keuangan, maka mengevaluasi perkembangan aset itu suatu keharusan. Caranya: - Screenshot saldo aset setiap tanggal 1. - Catat saldo aset. - Bandingkan perkembangannya dengan bulan lalu. 5. Repetition is The Key Saat mau membangun good money habit, maka konsistensi adalah kunci. Sekali saja kita terlewat, biasanya akan kelewatan terus hingga akhirnya lupa.