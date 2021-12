JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan dukungan bagi nasabahnya pada hari bahagia mereka. Dua nasabah MNC Sekuritas tercatat meminang pasangannya dengan menggunakan mahar berupa saham pada Sabtu (4/12/2021) kemarin.

Nasabah MNC Sekuritas Dias Aditya meminang pasangannya Elma Sulindah pada hari yang berbahagia tersebut. Dias meminang kekasihnya dengan menggunakan mahar berupa 100 saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Alasan menggunakan saham sebagai mahar pernikahannya karena dia ingin mengantisipasi risiko inflasi. Selain itu, menurut Dias, saham dinilai sebagai salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang baik.

“Saya sudah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak tahun 2019. Bukan hanya ingin berinvestasi untuk diri saya sendiri, saya juga mengajak pasangan saya untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas pada akhir tahun 2021 ini. Saya memilih BBCA sebagai mahar saham karena BBCA memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dan termasuk saham blue chip,” jelas Dias.

Dias memilih 100 saham atau 1 lot saham BBCA sebagai mahar saham karena sebuah alasan khusus. Angka ‘1’ bermakna persatuan, kebersamaan dan tidak adanya perbedaan. Selain itu, angka ini juga dapat digambarkan sebagai bentuk permulaan untuk memulai lembaran yang baru.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo menyambut baik niat nasabah MNC Sekuritas ini untuk meminang pasangannya dengan menggunakan mahar saham. Thomas mengungkapkan MNC Sekuritas senantiasa memberikan dukungannya untuk hal baik seperti ini.

"Kami mendukung tren mahar saham. Ke depannya, kami tentu berharap ini bisa menjadi tren yang baru sehingga nasabah memiliki banyak pilihan dalam memilih mahar pernikahan. Terlebih lagi, saham bukan hanya bisa digunakan sebagai mahar namun juga memiliki nilai investasi yang baik untuk masa depan," jelas Thomas.

Nasabah MNC Sekuritas lainnya yang turut berbahagia pada akhir pekan lalu adalah Mohamad Firdaus dan pasangannya Ita Lestiana. Firdaus meminang kekasihnya dengan menggunakan mahar berupa 400 saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF).

“Saya memilih saham karena instrumen investasi ini aman, dalam arti diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, saham juga dapat diwariskan pada anak dan cucu. Saya memilih KAEF karena saham tersebut merupakan saham perusahaan di bidang farmasi yang sangat menjanjikan di kemudian hari,” jelas Firdaus.

Endah Purwaningsih, dari Kantor Perwakilan MNC Sekuritas Cabang Yogyakarta mengungkapkan dukungannya untuk pasangan yang berbahagia ini. Menurut Endah, memberikan mahar saham merupakan suatu hadiah yang dapat dipetik manfaatnya di kemudian hari.

“Investasi saham merupakan jenis investasi jangka panjang yang bisa dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Pemberian saham untuk mahar pernikahan diharapkan dapat membuat masyarakat terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Selain sebagai bentuk kasih sayang, mahar saham juga dapat menjadi investasi yang berguna untuk masa depan,” tutup Endah.

