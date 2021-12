JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas selalu memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal yang ditayangkan dalam bentuk Instagram Live yang bisa dengan mudah diakses melalui media sosial.

Reksa dana disebut sebagai instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan bagi investor pemula, khususnya yang memiliki modal terbatas, serta tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya.

Dengan berinvestasi di reksa dana, dana Anda dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga Anda tidak perlu repot untuk memantau kinerja investasinya. Selain itu, reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Bagaimanakah cara memilih produk reksa dana yang tepat? Risiko seperti apakah yang akan dihadapi oleh para investor jika market masih bersifat volatile?

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari fenomena pasar modal di tahun 2021 ini sebagai bekal untuk mempersiapkan portofolio di tahun 2022 mendatang?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live “It’s a Match! Find Your Reksa Dana Match, Here!” pada Selasa (14/12/2021) pukul 16.30 – 17.30 WIB. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Investment Analyst Capital Asset Rini Wulandari dan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum.

Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas dan menangkan produk reksa dana Capital Money Market Fund senilai total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang!

