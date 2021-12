JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi dan beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga memfasilitasi kebutuhan nasabah agar tidak hanya memahami teori namun juga praktik trading.

Untuk itu MNC Sekuritas menggandeng Tetra Saham dengan menggelar webinar berbagi ilmu trading.

Belajar trading kini bukan sekedar teori. Anda juga perlu untuk mengasah kemampuan trading Anda supaya insting trading semakin tajam.

Mentor dari MNC Sekuritas dan Tetra Saham akan berbagi ilmu trading sekaligus analisis saham dalam sesi Webinar Stock Monitoring. Acara dilangsungkan selama jam bursa sehingga dapat memantau pergerakan saham secara langsung di market.

Webinar Stock Monitoring akan digelar pada Senin (13/12/2021), Rabu (15/12/2021), Senin (20/12/2021) dan Rabu (22/12/2021). Anda dapat mendaftarkan diri di lebih dari satu kelas.

Beberapa pembicara yang akan berbagi ilmu trading antara lain: Technical Analyst MNC Sekuritas & Elliot Wave Expert Herditya Wicaksana, Founder Sahamology Luqman El Hakiem dan Analis Teknikal Tetra Saham Muhammad Hamzah RTA “Bro Jack”.

Penasaran dan ingin segera bergabung untuk belajar teori dan praktik trading? Ayo, tutup tahun 2021 dan sambut 2022 dengan kelas edukasi dan praktik analisis teknikal saham.

Webinar ini gratis khusus untuk nasabah MNC Sekuritas dengan minimum aset Rp1 juta. Cek jadwal selengkapnya dan segera daftarkan diri Anda melalui link: bit.ly/stockmonitoringmncs!

Jika Anda belum menjadi nasabah MNC Sekuritas, jangan khawatir karena pembukaan rekening online sangat cepat dan mudah, hanya dengan mengunduh aplikasi MotionTrade di PlayStore/ AppStore.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!