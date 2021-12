JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas juga selalu memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal terutama dalam melalui Instagram Live yang mudah diakses melalui media sosial.

IHSG pada pekan ini sedang berada pada fase konsolidasi. Padahal secara historis, pergerakan IHSG selalu menguat di akhir tahun sebagai efek dari window dressing.

Namun, tampaknya tahun ini IHSG lesu di tengah efek penyebaran virus Covid-19 varian Omicron dan rencana percepatan tapering dari The Fed. Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas bersama PT Kanaka Hita Solvera akan membahas arah IHSG di akhir 2021 serta potensi IHSG di tahun 2022.

Secara historis setiap Desember biasanya terjadi window dressing, namun sentimen apa saja yang membebani IHSG? Apakah langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh investor di masa seperti ini?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner bertajuk “Akhir Tahun, Kok IHSG Malah Alami Pelemahan? Kemana Window Dressing?” pada Kamis (9/12/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB.

Instagram Live ini akan dipandu oleh host Equity Research Analyst PT MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dengan didampingi narasumber Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera William Wibowo. Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas!

